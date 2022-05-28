下雨淹水國民黨民代臉書貼文罵綠營 蔡其昌籲不要消費台中市民

蔡其昌呼籲國民黨不要消費正在水深火熱中市民。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/28 12:10

［記者蘇金鳳／台中報導］對於台中市昨天沙鹿因雨淹水，國民黨台北市議員王鴻薇貼文批民進黨立委林靜儀卻在日內瓦吃大餐、拍美照，對此，立法院副院長蔡其昌呼籲請國民黨政治人物不要消費正在水深火熱的台中市選民，更懷疑國民黨最近是否有跟市長盧秀燕相處不愉快，透過此方式來彰顯盧秀燕的治市及治水無能。

蔡其昌今天上午參加中興大學畢業典禮受訪時表示，國民黨不知是不是跟盧秀燕不合及矛盾，竟在臉書上貼沙鹿淹水罵林靜儀，台中市長是盧秀燕不是林靜儀台中市淹水是盧秀燕責任，國民黨根本是是突顯盧秀燕治水的無能？

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蔡其昌指出，國民黨該名市議員一開始用一張過去老照片來抺黑林靜儀是很不可取，林靜儀過去出國代表民進黨黨團去日內瓦參加會議，而先前貼的還是2013年的照片。

蔡其昌指出，台中市長是盧秀燕不是林靜儀，台中人受水患之苦難道不是盧的問題嗎?一場暴雨讓台中市到處淹水，這不是盧市長的責任？他懷疑最近國民黨跟盧秀燕有不高興及不愉快，要用此種方式來吐槽盧秀燕，再一次彰顯盧秀燕治市治理的無能。

蔡其昌認為水患問題要中央跟地方一起來解決，但利用水患及假東西來進行政治操作來抹黑別人其實大可不必，地方淹水了，能不能請市政府趕快來幫忙民眾解決問題，這才是市民要的東西，政治的本質才是如此。

至於蔡其昌在王鴻薇臉書留言遭王批是在出征，蔡其昌表示，「我沒有空出征」，他只是要表達請王不要如此做，海線是他出生的地方，這次暴雨海線淹水比其他方嚴重，他只是把意見進行表達，道理很簡單，沒有人會對她有興趣，他希望國民黨政治人物不要消費正在水深火熱的台中市民。

蔡其昌更嘲諷國民黨，內部如果有矛盾，要修理盧市長，是國民黨自家人的事，不要扯到林靜儀，行政權在盧手中，台中市民淹水是盧的責任，林靜儀跟他都是民代，只是反映民意，風涼話製造對立，非常不妥。

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