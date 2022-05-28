藍營高市第5選區規劃提1男1女 陳清茂尋求報准以無黨籍參選

挺韓大將陳清茂向黨部陳情，希望報准他以無黨籍身分參選高雄市第五選區市議員。（取自陳清茂臉書）

2022/05/28 09:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為爭取一席婦女保障名額，國民黨高雄市議員第5選區只規畫提名一男一女，原已登記參選的挺韓大將陳清茂，目前向黨部提出陳情，希望報准他以無黨籍身分參選，國民黨高雄市黨部表示「應該會核准」。

高雄市議員第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹4區）應選5席，含1席婦女保障名額，現任議員包括民進黨邱俊憲、江瑞鴻、張勝富，及國民黨許慧玉、吳利成。

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由於該區向來是民進黨票倉，此次民進黨共提名4席參選，除了爭取連任的3名男性議員，還新增1名女性黃飛鳳，準備爭取婦保名額，黃的二嫂是2018年連任失利的前市議員林芳如，基層實力不弱。

國民黨僅有現任的吳利成、前鳥松里里長陳清茂登記，現任資深議員許慧玉因家庭及健康因素，此次並未登記。市黨部主委許福明表示，國民黨在第五選區缺少一席婦女席次，將啟動協商、徵召等作業，絕不會在該選區缺席。

陳清茂是韓國瑜競選高雄市長時竄起的「挺韓五虎將」之一，2018年以無黨籍參選市議員落敗，今年捲土重來。但因國民黨規畫提名一男一女，在現任優先下，也不用辦理任何初選，他表示確定無法代表國民黨參選議員。

陳清茂透過臉書強調，他是國民黨黨員，必須遵守這個機制，現在唯一機會，就是報請中央核准，讓他以無黨籍身分參選，才可以保留國民黨黨籍身分，如果黨沒有同意，自行參選，黨會處分開除黨籍。他已經將陳情書，報請地方黨部轉呈中央黨部，有信心黨部應該會核准。

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，第5選區原本是保守提名，經討論後，陳清茂認為有爭取第三席的空間，應該會核准他以無黨籍參選。

至於該選區另名女性參選人選是誰?許福明說，如果許慧玉確定真的不選，會鼓勵在其他選區無參選空間的女性，勇於換區參選，下周會確定公布。

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