蔡易餘看職籃被拍！超辣女球迷成焦點 網喊：委員在哪？

民進黨立法委員蔡易餘27日和台北市議員吳沛憶一起進場看球，但網友的目光都在左前方的女球迷身上。（圖擷取自蔡易餘臉書）

2022/05/28 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣職業籃球T1聯盟季後賽正火熱開打中，民進黨立法委員蔡易餘27日也進場為支持的球隊「台灣啤酒英熊」加油，也被電視台轉播單位捕捉到身影，他在臉書上分享轉播畫面截圖後，卻引起網友熱烈討論，畫面中另一位女球迷顯然成為焦點，讓網友直呼「我只看到大燈，沒看到委員」。

蔡易餘在臉書表示，27日和台北市議員吳沛憶一起到球場看T1聯盟季後賽，「在角落默默替台灣啤酒英雄加油，沒想到還是被電視台錄到！」並附上轉播畫面截圖，但網友的目光都在蔡易餘左前方的女球迷身上，這名球迷穿著超低胸上衣，外面只再搭上一件黑色外套，好身材展露無遺。

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網友們說，「我用生命保證他一定不是要拍你」、「應該是攝影師在拍前面那位美女，不小心把委員給帶入」、「花了十分鐘才找到委員在哪」、「真的不是在拍你」、「沒人注意你啦」、「我看了一小時才發現蔡委員在哪」、「沒看到啊 我只看到孝順的女孩帶奶奶出來看球賽」、「這是一張很有故事的照片」、「很明顯對焦不在委員身上」。

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一起看球的吳沛憶也爆料，「我可以做證委員很認真在看球，但是下半場他就說要坐到對面去看了。」

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