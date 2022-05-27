台日關係昇華無敵友情 泉裕泰感謝邱義仁付出
〔記者楊丞彧／台北報導〕臺灣日本關係協會今（27）日上午召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過現任會長邱義仁請辭案，一致推舉蘇嘉全接任會長，同日交接。對此，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今晚感謝邱義仁6年的無盡付出，更直言是因為有了邱義仁，如今的日台關係才會如此不一樣。
泉裕泰表示，他對邱義仁除了滿滿的感謝之外，還是感謝。邱義仁在日台間擔任不可或缺的重要橋梁已滿6年，這6年以來，日台的互訪人數、貿易金額皆創新高，日台間也陸續簽署了19條備忘錄。但是，對他來說，這些數字其實都是次要的。
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泉裕泰說，日台交流歷史悠久，這一、兩年又經歷了疫情下的互助與在奧運賽場上的切磋琢磨，讓彼此間的「絆kizuna」（羈絆）更加深化。在協會即將成立滿50周年的此刻，日本和台灣因自然而然的互助互愛之情，串起了羨煞世界的無敵友情。
泉裕泰透露，日台關係這6年來並非都無往不利，有時候邱義仁也需要站在天秤的兩端衡量利弊，有過辛苦也有過為難。但因為邱義仁以對日台關係的真心熱情，一一解開難結、越過阻礙，把台日共乘的這艘友情之船，向前划到了如今。
泉裕泰描述，邱義仁個性相當低調，因此大家未必知道邱在台後默默奮鬥的模樣。但至少，他和許多許多日本朋友們，絕不會忘記這些無數的付出。泉裕泰說：「我敢斷言，因為有了您，如今的日台關係才會如此不一樣。」
泉裕泰提到，邱義仁早期曾經留美，回台磨練後轉去留日，從威權時代隻身勇闖至今，成為了民主台灣的一代宗師，同時也是他的人生導師，每次跟邱義仁聊天都讓深受啟發並感到溫馨。「擁有哲學背景且對政治、國際局勢有敏銳的觀察與判斷」，可能是大家眼中對政壇老手邱義仁的印象；但在他眼裡，邱義仁熱愛足球、瘋迷搖滾樂、喜歡收藏紀念品、潛心研究老電影。
泉裕泰也指出，邱義仁相當重視日台青年的交流，疫情之前每當日本年輕學子前來訪台，邱義仁總是親自勉勵他們，甚至不吝付出時間與精力分享對台灣未來與對日台關係的想法。由邱義仁一次又一次繫下的連結，已化作「日台友情」深厚的基礎。他相信，他們之間的友情，以及邱義仁和日本間的情感，今後也會持續升溫。