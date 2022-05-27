台日關係昇華無敵友情 泉裕泰感謝邱義仁付出

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今晚感謝台灣日本關係協會會長邱義仁六年的無數付出。（取自日本台灣交流協會）

2022/05/27 20:24

〔記者楊丞彧／台北報導〕臺灣日本關係協會今（27）日上午召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過現任會長邱義仁請辭案，一致推舉蘇嘉全接任會長，同日交接。對此，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今晚感謝邱義仁6年的無盡付出，更直言是因為有了邱義仁，如今的日台關係才會如此不一樣。

泉裕泰表示，他對邱義仁除了滿滿的感謝之外，還是感謝。邱義仁在日台間擔任不可或缺的重要橋梁已滿6年，這6年以來，日台的互訪人數、貿易金額皆創新高，日台間也陸續簽署了19條備忘錄。但是，對他來說，這些數字其實都是次要的。

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泉裕泰說，日台交流歷史悠久，這一、兩年又經歷了疫情下的互助與在奧運賽場上的切磋琢磨，讓彼此間的「絆kizuna」（羈絆）更加深化。在協會即將成立滿50周年的此刻，日本和台灣因自然而然的互助互愛之情，串起了羨煞世界的無敵友情。

泉裕泰透露，日台關係這6年來並非都無往不利，有時候邱義仁也需要站在天秤的兩端衡量利弊，有過辛苦也有過為難。但因為邱義仁以對日台關係的真心熱情，一一解開難結、越過阻礙，把台日共乘的這艘友情之船，向前划到了如今。

泉裕泰描述，邱義仁個性相當低調，因此大家未必知道邱在台後默默奮鬥的模樣。但至少，他和許多許多日本朋友們，絕不會忘記這些無數的付出。泉裕泰說：「我敢斷言，因為有了您，如今的日台關係才會如此不一樣。」

泉裕泰提到，邱義仁早期曾經留美，回台磨練後轉去留日，從威權時代隻身勇闖至今，成為了民主台灣的一代宗師，同時也是他的人生導師，每次跟邱義仁聊天都讓深受啟發並感到溫馨。「擁有哲學背景且對政治、國際局勢有敏銳的觀察與判斷」，可能是大家眼中對政壇老手邱義仁的印象；但在他眼裡，邱義仁熱愛足球、瘋迷搖滾樂、喜歡收藏紀念品、潛心研究老電影。

泉裕泰也指出，邱義仁相當重視日台青年的交流，疫情之前每當日本年輕學子前來訪台，邱義仁總是親自勉勵他們，甚至不吝付出時間與精力分享對台灣未來與對日台關係的想法。由邱義仁一次又一次繫下的連結，已化作「日台友情」深厚的基礎。他相信，他們之間的友情，以及邱義仁和日本間的情感，今後也會持續升溫。

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