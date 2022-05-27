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    王鴻薇放2013年舊照酸林靜儀未關心水患 陳世凱：台中市長是誰啊

    市議員陳世凱在臉書嗆王鴻薇。（擷取自陳世凱臉書）

    市議員陳世凱在臉書嗆王鴻薇。（擷取自陳世凱臉書）

    2022/05/27 18:14

    首次上稿 17:36
    更新時間 18:14

    〔記者張軒哲／台中報導〕受到鋒面影響，台中市達大豪雨等級，海線地區多處淹水，國民黨台北市議員王鴻薇今日抨擊，民進黨中二選區立委林靜儀卻在日內瓦吃大餐、拍美照，但王卻誤植2013年沙鹿火車站淹水的照片，雖然隨後更正照片。但已遭到民進黨台中市議員陳世凱截圖在臉書反嗆，國民黨不幫忙協助海線災情就算了，還用2013年假照片造謠抹黑。

    林靜儀傍晚在臉書表示，用8年前的舊圖來消費地方，不知道台北市議員是見獵心喜、捅刀同黨市長啊！

    台中市海線地區從昨天下午受到間歇性豪大雨襲擊，導致沙鹿、清水區多處低窪道路與民宅積水，沙鹿區中山路、清水區社南舊巷等處積水。王鴻薇在臉書貼文指出，「但是直到發文現在，選區立委林靜儀靜悄悄，對於淹水渾然不覺，還在日內瓦吃大餐、拍美照。選區八年來最嚴重的淹水，難道不值得你放下刀叉、相機，關心一分鐘嗎？」。尷尬的是，王誤植2013年沙鹿火車站前大淹水的舊照片。隨後已更正，在臉書留言誤植圖片。

    由於林靜儀隨國會赴歐洲參加WHA會議，她的粉專也旋即發文，提醒民眾留意豪雨災情，並強調服務團隊已赴地方的交通要道如沙鹿中山路、沙田路天仁二街口、龍井蚵寮路山腳大排旁、梧棲大排等地實地勘查。

    同選區的陳世凱也在臉書反擊指出，國民黨不幫忙協助海線災情就算了，還用2013年假照片造謠抹黑，請問一下現在台中市長是誰啊？立院副院長蔡其昌已經在海線協助調度抽水機半天了，市長盧秀燕還不來海線關心才離譜！

    台中市府指出，盧秀燕今日在議會參加總質詢備詢，已請副市長陳子敬與立委楊瓊瓔到神岡勘查淹水情況。

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