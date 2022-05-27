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    網傳高市衛生局員工墜樓與防疫工作有關 陳子瑜批：政治操作要不得

    網路上有人釋放高市衛生局員工墜樓因為防疫繁重？陳子瑜批評拿不幸事件做政治操作，非常要不得。（記者王榮祥翻攝）

    網路上有人釋放高市衛生局員工墜樓因為防疫繁重？陳子瑜批評拿不幸事件做政治操作，非常要不得。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/27 16:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市衛生局上午發生剛到職員工墜樓、原因不明，卻有人在網路上釋放「防疫工作繁重」？要往「市府壓迫職員過勞死」方向操作！台灣基進新聞部副主任陳子瑜痛批，利用不幸事件做政治操作的人，實在是非常要不得。

    今上午9點半，有民眾報案高市衛生局前有人墜樓，警方到場後確認死者為23歲陳姓男員工，初步了解男員工為新進人員，墜樓原因尚在釐清。

    衛生局事後對外說明，有關墜樓事件，經查為食品科源頭管理股員工、88年次，為今年4月27日普考分發報到的新進人員，尚未完成公務人員基礎訓練，目前無指派特定工作職務。

    陳子瑜指出，這是一起不幸事件，但更令人氣憤的是，網路上有人刻意釋放「防疫工作繁重」？要往「市府壓迫職員過勞死」的方向操作；但根據衛生局說明，這位不幸身亡員工才剛到職一個月，並沒有擔任防疫工作。

    他強調，疫情對所有人的生活都造成一定程度負擔，唯有大家一起合作，才能夠早日恢復正常生活；利用不幸事件做政治操作的人，實在是非常要不得。

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