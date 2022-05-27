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    「山胞正名原住民」推手高正治染疫過世 原民會主委親頒一等原住民專業獎章

    排灣族醫師高正治過世，原民會主委夷將．拔路兒今頒贈一等原住民專業獎章，由家屬接受。（記者黃明堂攝）

    排灣族醫師高正治過世，原民會主委夷將．拔路兒今頒贈一等原住民專業獎章，由家屬接受。（記者黃明堂攝）

    2022/05/27 14:37

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣金峰鄉正興村部落傳統領袖高正治醫師，因染疫確診於本月17日過世，今天舉行告別式。他生前是「山胞」正名為「原住民」的推手，原民會主委夷將．拔路兒今頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。

    夷將指出，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，即將功敗垂成之際，時任國代並長期支持原住民族運動的高正治醫師，旋上發言台要求重新表決，才以一票之些微幅度驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」才正式修正為「原住民」；在時代的驚滔駭浪中，高正治醫師在國大議場善用議事規則的臨門一腳，是原住民族正名成功不可或缺的重要因素。

    原民會表示，高正治醫師長年擔任金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻於原住民族地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題，此外，也多次率原住民族醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。

    原民會對高正治醫師的辭世深感哀悼惋惜，也對高正治醫師的家屬表達深刻哀悼，並對高醫師致力促進原住民族權利表達崇高敬意。

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