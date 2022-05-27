台鐵公司化立法三讀 設基金承接債務、成立安全管理委員會

歷經20餘年，台鐵公司化完成立法程序。（記者田裕華攝、本報資料照，本報合成）

2022/05/27 13:32

〔記者謝君臨／台北報導〕歷經20餘年，台鐵公司化終於完成立法程序！立法院院會今（27）日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，將台灣鐵路管理局轉型為台鐵公司，該公司由政府獨資經營，並由政府以作價投資、贈與、補助等方式提供公司營業所需資產；債務部分則由交通部設立基金承接；同時鬆綁其土地利用、開發之相關規定。另，台鐵公司董事會下設安全管理委員會，負責審查行車安全。

在歷經2018年普悠瑪號列車事故、2021年太魯閣號列車事故後，社會大眾迫切期盼台鐵能夠徹底改變、提升安全，而為解決運輸安全的結構性問題、突破現有僵化的體制困境，交通部認為，台鐵公司化是台鐵轉型改革唯一的一條路，也是一件「今天不做明天就會後悔的事」，因此提出台鐵公司化立法草案。

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三讀條文指出，台鐵公司承接鐵路局的業務範圍，除經營鐵路客貨運輸及相關附屬事業，還包括投資、轉投資或經營鐵路相關之業務、其他經交通部核准或委託之業務。此外，台鐵公司得視業務需要於國內、外設分公司或其他分支機構。

新法明定，台鐵公司設董事會，設董事11至15人，另置監察人3至5人，董事中應有3分之1為鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專家的專家或學者。董事會下設安全管理委員會，其組成應考量包括專家、學者、社會公正人士與勞工代表人員，並定期公布相關安全報告。台鐵公司並置總經理1人。

三讀條文載明，台鐵公司由政府獨資經營，其營業所需資產由政府以作價投資、贈與、補助、出租、設定地上權及無償等方式提供；鐵路局既存的短期債務，由交通部設立基金承接，並編製附屬單位預算；後續年度基金來源包括資產開發收益、政府循預算程序之撥款、基金孳息、人民或團體捐助及其他收入。

現職人員部分，新法也規定，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而裁員。公司成立日起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額的慰助金。台鐵公司也應依相關規定，提撥職工福利金。

另，三讀條文指出，台鐵公司營業所需鐵路基礎設施的建設、重置，及營業與維修車輛的購置，由交通部編列預算支應。台鐵公司土地及房屋供鐵路運輸及宿舍使用者，免納地價稅及房屋稅。

此外，新法也明定，台鐵公司為辦理鐵路客貨運輸及附屬事業，涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關依都市計畫法規定辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法或國土計畫法相關規定辦理。

立法院院會今三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」。（記者田裕華攝）

國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案三讀通過，民進黨團開心舉牌合影。（記者田裕華攝）

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