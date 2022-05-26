軍友社理事長改選 黃呈琮接任

李棟樑（左）卸下軍友社理事長職務、與新任理事長黃呈琮（右）進行交接。（軍聞社）

2022/05/26 21:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍友社今日召開第26屆第1次社員代表大會，由於現任理事長李棟樑已擔任8年，正尋求接棒人選，軍友社進行新任理、監事改選，同時選出新任理事長，由黃呈琮接任此職。完成改選工作後，黃呈琮也邀請李棟樑擔任軍友社「永遠的榮譽理事長」，繼續協助軍友社推動服務官兵工作。

國防部副部長王信龍今日代表部長邱國正出席大會，他頒獎表揚大力支持推動敬軍慰問工作的20個績優社團，並致贈李棟樑紀念品，對他們長期支持國軍、照顧官兵的熱情行動，致上崇高敬意。王信龍也讚許李棟樑，始終秉持「走在最前頭，做到最後頭」的精神，為官兵無悔奉獻心力。

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李棟樑致詞時表示，自他接任理事長8年來，和全體理、監事與工作伙伴們一起打拼，秉持「組織公益化、經營企業化、過程透明化」的經營理念，努力創新服務，從恢復敬軍團授旗、辦理國軍楷模國外參訪、發起企業敬軍活動及全國各界向國軍致敬餐會等，都是全體社員共同努力，讓國軍感受到軍友社的用心服務。

李棟樑表示，軍友社近年積極活化社產，用企業經營理念，多元活化處理，從合建桃園市站住商大樓、購買臺東英雄館土地、變更基隆市站土地使用區分為商業區，逐步調整各地區英雄館多元轉型，就是要創造社產價值，將增加的收益運用在敬軍活動、官兵眷（徵）屬急難病困慰助的任務宗旨上，永續軍友社的公益價值。他強調，軍友社已經邁入70年，從成立以來，始終是不分地域、黨派，沒有任何政治色彩，堅信只要秉持「誠實、熱忱、公益」的服務理念，就能獲得社會大眾的肯定與認同。

李棟樑說，他在8年任期內付出的不多，但卻得到很多，在1564場次的慰問活動中，到過各個外、離島及偏遠據點，看到國軍官兵在各項災害搶救、防疫、水庫疏濬及戰備訓練上的辛勞，印象深刻，雖然將要卸下理事長職務，但服務官兵的工作才要積極的展開，他自許為國軍的一份子，永遠做國軍最堅強的後盾。

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