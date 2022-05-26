公立學校教職員退撫新制初審 關鍵條文保留送協商

立法院聯席會議今初審通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」等案。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/26 14:32

〔記者謝君臨／台北報導〕針對明年7月起初任公教人員的退撫制度（新人新制），行政院、考試院研議後決定採「個人專戶制」。立法院聯席會議今（26）日初審通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」等案，但對於舊制人員能否轉換到新制、政府提撥責任是否為42年等關鍵條文，與會者無法達成共識，因此保留送協商。

行政院、考試院3月10日聯合宣布，明年7月1日起新進公教人員退撫制度變革修法，將由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合供公教人員選擇，相關草案送立院審議。立院司法及法制委員會已於9日初審通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等案。

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立院司法法制、教育文化委員會今聯席審查「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」等案，會議主席、民進黨立委黃世杰表示，本案會與「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」一起協商，這二部法的施行日期是明年7月1日，盼於下會期能有共識完成三讀，休會期間請相關機關的溝通不要停歇。

今日聯席會議討論時，民進黨立委賴品妤、國民黨立委林奕華均提及，是否允許在一定期限或情況下，讓採用舊制者有轉換到新制的選擇，銓敘部要提供相關數據，包括估算轉換人數及相對應的經費缺口等，讓公教人員做出較好的選擇。

另，針對政府提撥責任是否為42年，教育部長潘文忠於會中回應，未來協商時可以進一步考量合適性，再做審酌及討論。此外，有關個人專戶的提存準備機制，包括提撥費率要多少，以及離職教職員只能選擇一次性領回個人專戶內的退撫儲金等條文，這部分也保留送協商。

最後，黃世杰表示，是否選擇換軌，牽涉到對於舊制的信心及對新制的期待，新舊制各有優劣，不一定哪個就比較好，因此銓敘部、教育部要準備好相關數字資料，未來協商時才有辦法討論，做出一個讓大家都滿意的決定。

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