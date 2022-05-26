跟騷法6/1上路 徐國勇：強化執法品質、貫徹被害人保護

立法院院會去年三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於今年6月1日施行。（資料照）

2022/05/26 13:54

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會去年三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於今年6月1日施行；內政部長徐國勇今指出，「跟騷法」施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，專家學者及民間團體共組諮詢小組，針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質，貫徹被害人保護理念，打造國人更放心的生活環境。

內政部今指出「跟蹤騷擾防制法」參考先進國家立法制度，確立「行為犯罪化」、「聚焦性別暴力案類」及「犯罪調查與即時保護併行」等立法原則，於去年11月19日完成立法，並將於今年6月1日施行。

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內政部表示，在總統蔡英文指示及行政院長蘇貞昌支持下，內政部透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒，後續將嚴陣以待，力求降低被害風險，確保案件不漏接。

內政部表示，為強化員警執法知能，警政署針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」等人員進行教育訓練及人才培訓，除辦理研討會、教育講習及種子教官等訓練措施外，亦邀請法務部駐部主任檢察官、著名法律學者、各地實務論述律師成立教授團，舉辦警察機關分區巡迴座談，與各執行單位充分溝通、交換意見。

此外，內政部說，也蒐集相關實務案例，藉由案例蒐集、要件套用、實作演練，提前操兵，讓員警熟悉跟騷法操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

內政部指出，除對內教育訓練外，對外向民眾宣導亦格外重要，亦製作宣導懶人包、動畫及影片，透過行政院公益廣告平台及現行多元媒體管道積極宣導，強力推播，同時結合法務部、衛福部、教育部及勞動部等部會行政資源，擴大宣傳廣度，全面提升本法能見度，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。

內政部強調，跟騷法是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，未來將針對實務執行狀況，持續檢討精進，讓國人生活更安穩。

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