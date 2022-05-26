台灣未納入印太經濟架構 國民黨罵蔡政府只會吹牛不會做事

文傳會副主委張斯綱（資料照）

2022/05/26 13:21

〔記者施曉光／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）宣佈成立「印太經濟架構」（IPEF），但首輪名單未將台灣納入，國民黨文傳會副主委張斯綱今日質疑，去年四大公投，蔡政府向國人遊說進口萊豬，聲稱這是為了加入「印太經濟架構」、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如今台灣已被摒除在外，外交部卻只稱「遺憾」，甚至還說美方「尊重」台灣，如此自貶身價的外交工作，讓國家利益受損，更再次應證蔡政府「只會吹牛，不會做事！」

張斯綱表示，如今事實證明蔡政府進口了萊豬，台灣不僅沒能加入IPEF，也看不到爭取加入CPTPP有任何進展，足見蔡政府只會大內宣，在外交工作上實則一籌莫展，不斷喪失台灣與美國發展務實關係的機會，還將國家利益談判的籌碼不斷拱手讓人。

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張斯綱指出，外交部對於台灣未能加入IPEF只表示「遺憾」，這才是真正讓國人感到遺憾的事，民進黨政府未積極運用台灣優勢就算了，外交部政務次長田光中卻仍稱「美方有事先通知，對台灣是種『尊重』」，一再吹噓「台美關係最佳」的虛幻泡泡，而不思考如何實質發展台美關係。

張斯綱說，蔡政府的「荒唐外交」如果連自家民進黨立委羅致政都看不下去，相信國人也無法買單，不會支持這樣的外交作為。

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