防疫議題質詢起紛爭 李貴敏、邱國正立院互拍桌

立委李貴敏與邱國正在立院爆發口角。（記者方賓照攝）

2022/05/26 13:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日邀請中科院，針對海空戰力提升計畫採購特別預算案等配套措施進行報告，國民黨立委李貴敏質詢時關切國軍官兵支援1922專線、快篩試劑包裝工作時，與國防部長邱國正爆發爭執，雙方更相互拍桌，指責對方「無聊」、「莫名其妙」，場面火爆。

身兼中科院董事長的邱國正今日赴立法院外委會備詢，國民黨立委質詢時詢問，隨著疫情進入高峰，邱國正曾於月初稱教召不會暫停，但現今情況有變，國軍是否暫停或縮小教召規模？邱國正答覆，沒有暫停與縮小規模，梯次也沒有變，但有做調整，只要染疫就可以申請免照。

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由於邱國正日前曾與民進黨立委何志偉針對教召召員染疫後續處理作為一事起爭執，李貴敏問，上次邱與何志偉有點衝突，後備召員遭「丟包」的情形有無改變？邱國正說，他不記得跟哪一位立委有衝突，「過了就過了」。而對於召員後續處理作為一直有在改進。

李貴敏接著關切，對於國軍協助防疫工作不會反對，但民間有疑義國軍是否成為廉價勞工？她也向立院外委會召委羅致政表示，可讓法務與預算相關業管官員上台。李隨後說，防疫工作涉及數個問題，她用最便宜金額試算，國軍協助防疫工作的一個月成本約9億多元，但廠商是否有把相關成本給國軍？有還是沒有？

邱國正表示，他沒有思考錢的問題，因為「全民防疫、全民防衛...」李貴敏隨即追問，她要談的就是錢的問題，她並非邱的屬下，而是幫百姓詢問，國軍任務為防衛國家，但支援1922專線已投入5778人次，快篩包裝則27400人次，這些人的染疫風險亦增加，而軍中預算支應民間企業的工作，有無圖利其他企業問題，民間是否動支相關金額償還給政府？

邱國正表示，他不了解，全民防疫工作也屬國軍工作範疇，國軍派人出去就當作訓練，但沒有談到錢的問題、一人收費多少等。李貴敏聞言說，「你就是搞不清楚」，所以她就幫國防部試算。邱聞言也回應，他沒算過，當然搞不清楚，因為他沒有這樣算過。

李貴敏隨後說，「你搞不清楚就聽嗎」！邱國正說，他已經在聽了。李接著說，邱部長很奇怪，是每個立委上來質詢都要跟立委吵架？邱國正說，李的說法就失當了。李聞言不滿說，部長管好自己行為就不失當啦。雙方語調亦愈趨激動。擔任會議主席的羅致政亦數度起身打圓場。

李貴敏說，現今的情形有無圖利問題，國軍法律司應該要跟他說，第二，現在用全民預算解決個別廠商問題，為何邱提到錢就這麼敏感呢？現在是什麼態度？邱國正說，他沒有什麼態度，他是軍人，不會把每個人當軍人看，委員是法律人，但也不要把每個人當成在庭上的被告、原告來看。

李貴敏說，他在立法院並非是因為她具備法官身份，而是憲法賦予的立委質詢權，官員也有備詢的義務。邱隨後說，他也沒有把立法院當國軍、把立委當部屬。李隨後罵說，邱國正防衛心不用這麽高，「你無聊耶」！邱國正說，「為什麼叫無聊？委員你才無聊」！李隨後憤怒拍桌說，她問了涉及全民的事情，邱國正也不甘示弱拍桌反擊，「委員你拍什麼桌子」？雙方更互指對方「莫名其妙」。

立委李貴敏與邱國正在立院爆發口角。（記者方賓照攝）

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