WHA台美場邊會 承諾共同應對公衛威脅

世衛大會（WHA）在瑞士日內瓦進行中，美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）25日率美國代表團與台灣衛福部政次李麗芬率領的世衛行動團召開雙邊會議。（取自培斯推特）

2022/05/26 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）在瑞士日內瓦進行中，美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）25日率美國代表團與台灣衛福部政次李麗芬率領的世衛行動團召開雙邊會議。美方重申支持台灣參與WHA與世衛組織（WHO）會議之外，美台並共同承諾應對未來威脅，同時表達透明度和及時準確訊息共享的重要性。

美國駐日內瓦聯合國代表團25日發布新聞稿，說明美台在日內瓦召開WHA場外雙邊會議。美台雙方代表團認可美國在台協會（AIT）和駐美代表處（TECRO）支持之下雙方長期的衛生合作，包括最近進行的第3次美台衛生工作組會議。美國代表團重申支持台灣作為觀察員參加世衛大會，並有意義地參與世衛組織的技術會議，同時讚揚台灣繼續支持對抗COVID-19疫情。

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李麗芬指出，台灣讚賞強大的衛生夥伴關係及美國支持台灣有意義參與WHA。她對美國和其他理念相近國家的大力支持表達由衷感謝，這激勵了台灣繼續努力爭取參與WHO活動和會議。李麗芬也分享了台灣對全球衛生安全和應對未來公衛威脅的看法。美台並共同承諾應對未來威脅，同時表達透明度和及時準確訊息共享的重要性。

美台代表團承諾將保持密切聯繫，並根據AIT與駐美代表處衛生合作備忘錄繼續進行技術合作。

美國代表團包括培思、美國國際開發署全球衛生助理署長Atul Gawande、CDC代理主任 John Vertefeuille、駐日內瓦使團公使Bob Riley、美國駐日內瓦使團政治官Reena Patel、美國國務院外交官Neetu Farabaugh。台灣代表團包括李麗芬、國家衛生研究院院長梁賡義、衛福部國際合作組主任劉麗玲、國民健康署署長吳昭軍、健保署企劃組長王宗曦等人。

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