振興補助觀旅、客運業 王國材：已爭取60億元經費

交通部長王國材表示，已爭取60億元經費將振興補助觀旅、客運業。（記者方賓照攝）

2022/05/26 09:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，目前公路客運運量較疫情前仍下降約40%，旅行業、旅宿業、觀光遊樂業也持續受到衝擊。交通部長王國材今赴立法院交通委員會備詢前受訪表示，已向行政院爭取60億元振興經費，5億元將用在公路客運、55億元用在旅遊業、旅宿業、觀光遊樂業，預計今日行政院會通過後就會規劃開始實施。

王國材表示，60億元振興經費行政院已經初步同意，這次用振興而不是紓困，最主要是現在正走向與病毒共存、正常生活，所以業者要領到振興經費，旅遊業要組到團、旅宿業要有人去住宿、遊樂園業需要有民眾入園遊玩、公路客運要吸引民眾搭乘才會有補助；這跟紓困最大的不同，就是紓困是沒有人參與就能依照人頭領取補助。

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對於媒體詢問現在國內疫情仍嚴峻，推振興方案是否會沒有人參與導致業者仍領不到相關補助。王國材表示，現在國內政策方向是都不阻止任何經濟、觀光活動，但要做好防疫，在這個基礎下與病毒共存，相關振興方案中間過程中，都會要求各業者加強防疫作為。

交通部指出，客運振興方案方面，會透過提供使用誘因，促進公路客運運量回流，並將設立績效門檻值，當路線載客人數成長增加達門檻，就會給予獎勵，以刺激提升公共運輸運量，找回民眾使用公共運輸信心與習慣，執行細部方案正由公路總局研議中。

客運、旅行業、旅宿、觀光遊樂業將推振興補助，交通部長王國材表示，已爭取60億元經費。（記者鄭瑋奇攝）

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