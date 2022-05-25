外交部：致力推動台韓關係 從未鬆懈

外交部發言人歐江安。（外交部提供）

2022/05/25 22:25

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對有立委今（25）日於立法院外交及國防委員會上表示，有美方人員向他提到，我國派駐南韓代表處的人員很「被動」。外交部發言人歐江安今晚回應本報詢問表示，我國駐南韓代表處同仁竭力推動台韓關係發展，從未鬆懈。台韓兩國為理念相近國家，一致尊崇自由、民主與人權等普世價值；外交部與駐處未來將繼續致力拓展台韓不同領域的合作、提升兩國交流的深度與廣度。

歐江安表示，我國政府一向重視與南韓的雙邊關係，近年來台韓兩國在經貿、旅遊及文化等方面交流往來十分密切。去年雙邊貿易總額達507.7億美元，目前互為第5大貿易夥伴。為提升雙方經貿交流環境，台韓自2014年及2019年起，分別推動洽簽「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」及「設計專利優先權證明文件電子交換瞭解備忘錄」。在駐韓代表處及台韓兩國相關部會長期努力推動下，上述協定及備忘錄同時於去年11月完簽，有助強化雙方產業合作，營造互惠雙贏的局面。

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歐江安也提到，在觀光旅遊方面，台韓在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前，2019年已是彼此第三大觀光客來源國，兩國互訪人數高達245萬人次。為促進兩國民眾互訪的便利性，台韓自2018年起積極推動洽簽「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」。備忘錄於今年2月在駐韓國代表處及雙方相關部會完成簽署，為後疫情時期台韓兩國人民互相進行短期商旅提供更多便利。

歐江安強調，由上述實例可以證明，我國駐韓國代表處同仁竭力推動台韓關係發展，從未鬆懈。台韓兩國為理念相近國家，一致尊崇自由、民主與人權等普世價值；外交部與駐處未來將繼續致力拓展台韓不同領域的合作、提升兩國交流的深度與廣度。

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