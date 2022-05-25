為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    外交部：致力推動台韓關係 從未鬆懈

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    2022/05/25 22:25

    〔記者楊丞彧／台北報導〕針對有立委今（25）日於立法院外交及國防委員會上表示，有美方人員向他提到，我國派駐南韓代表處的人員很「被動」。外交部發言人歐江安今晚回應本報詢問表示，我國駐南韓代表處同仁竭力推動台韓關係發展，從未鬆懈。台韓兩國為理念相近國家，一致尊崇自由、民主與人權等普世價值；外交部與駐處未來將繼續致力拓展台韓不同領域的合作、提升兩國交流的深度與廣度。

    歐江安表示，我國政府一向重視與南韓的雙邊關係，近年來台韓兩國在經貿、旅遊及文化等方面交流往來十分密切。去年雙邊貿易總額達507.7億美元，目前互為第5大貿易夥伴。為提升雙方經貿交流環境，台韓自2014年及2019年起，分別推動洽簽「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」及「設計專利優先權證明文件電子交換瞭解備忘錄」。在駐韓代表處及台韓兩國相關部會長期努力推動下，上述協定及備忘錄同時於去年11月完簽，有助強化雙方產業合作，營造互惠雙贏的局面。

    歐江安也提到，在觀光旅遊方面，台韓在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前，2019年已是彼此第三大觀光客來源國，兩國互訪人數高達245萬人次。為促進兩國民眾互訪的便利性，台韓自2018年起積極推動洽簽「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」。備忘錄於今年2月在駐韓國代表處及雙方相關部會完成簽署，為後疫情時期台韓兩國人民互相進行短期商旅提供更多便利。

    歐江安強調，由上述實例可以證明，我國駐韓國代表處同仁竭力推動台韓關係發展，從未鬆懈。台韓兩國為理念相近國家，一致尊崇自由、民主與人權等普世價值；外交部與駐處未來將繼續致力拓展台韓不同領域的合作、提升兩國交流的深度與廣度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我對韓外交很被動？ 江啟臣驚爆美方告狀
    2022/05/25 15:14

    我對韓外交很被動？ 江啟臣驚爆美方告狀
    10年增長99.1％ 韓媒：台灣出口競爭力勝過中日韓
    2022/05/09 18:06

    10年增長99.1％ 韓媒：台灣出口競爭力勝過中日韓

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    韓媒《東亞日報》專訪蕭美琴 籲區域國家共同關切台海穩定
    2021/08/03 21:34

    韓媒《東亞日報》專訪蕭美琴 籲區域國家共同關切台海穩定
    美國的焦點在這！南韓記者驚訝：華府幾乎隨時在談台灣
    2021/06/08 06:39

    美國的焦點在這！南韓記者驚訝：華府幾乎隨時在談台灣

    通膨時代的資產門神
    同處區域核心 徐斯儉：台韓仍存有諸多合作空間
    2019/11/15 14:41

    同處區域核心 徐斯儉：台韓仍存有諸多合作空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播