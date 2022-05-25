彰化縣2議員確診 都在同一選區

縣議員蕭淑芬（左）、蕭如意都傳確診。（記者顏宏駿攝及翻攝）

2022/05/25 22:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議員蕭淑芬今天傳出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），她並非彰化縣議會第一位確診議員，本月中旬同選區的議員蕭如意就傳出確診，只是沒透過臉書公告。

蕭如意今天說，應該是被司機傳染，司機確診後，他本月14日做快篩，果然也「中招」，隨即做居家照護隔離，期間還做一次議會的視訊會議，大家才知道他確診，23日解隔離，他已連做二次快篩都呈現陰性，目前身體狀況很好。

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他說，自己的症狀輕微，沒有發燒，發病時只有喉嚨痛，他每天灌椰子水和檸檬水加鹽巴。

蕭淑芬說，自己還是不知道被誰傳染，雖然是輕症，但今天還是很不舒服，喉嚨非常痛，講話非常吃力，整個病程的變化非常快，昨天（24日）喉嚨就乾乾的，她以為是自己「愛講話」使然，但到晚間轉為又乾又痛，聲音開始沙啞，快篩結果呈現陽性，就到醫院門診並做PCR，她目前最需要的就是好好休息，不要講話。

目前彰化縣議會只有蕭如意、蕭淑芬兩人傳出確診，兩人的選區都是田中區，讓外界懷疑「大田中區確診數是否爆錶」，但根據疾管署的資料，今年以來，到今天為止，全彰化縣的累積確診人數是3萬3千342人，全縣確診率是2.5%，田中鎮確診率是2.1%，社頭鄉是2.3%，田中區並沒有特別高。

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