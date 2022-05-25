「行政訴訟法」修正初審通過 高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」

立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政訴訟法部分條文修正草案」，將原分散於各地方法院的行政訴訟庭，改於高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」，集中辦理第一審訴訟案件。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/25 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實司法改革國是會議決議，立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政訴訟法部分條文修正草案」，將原分散於各地方法院的行政訴訟庭，改於高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」，集中辦理第一審訴訟案件。

據修正條文，該法所稱高等行政法院，指「高等行政法院高等行政訴訟庭」；所稱地方行政法院是指「高等行政法院地方行政訴訟庭」。

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在訴訟法上，「地方行政訴訟庭」相當於地方行政法院審級，與高等行政訴訟庭的關係，屬於訴訟上不同審級的法院。台北、台中、高雄高等行政法院，未來將設「地方行政訴訟庭」。

司法院秘書長林輝煌指出，以第一審行政法院為事實審中心，最高行政法院為法律審，專注於重要的法律解釋與適用，並統一法律見解。為建構堅實第一審的訴訟結構，簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件等獨任事件，未來將集中於地方行政法院，人民訴訟便利性不會打折。

草案明定，適用通常訴訟程序的事件，維持由高等行政法院為第一審管轄法院。但訴訟標的金額或價額在150萬元以下的稅捐、罰鍰或附帶的其他裁罰性、管制性不利處分、其他公法上財產關係訴訟，以地方行政法院為第一審管轄法院。

適用簡易訴訟程序的事件，以地方行政法院為第一審管轄法院。涵蓋關於稅捐課徵事件涉訟，所核課稅額在50萬元以下者。因不服行政機關所為50萬元以下罰鍰處分而涉訟者等。

為防杜個案濫訴，若起訴基於惡意、不當或其他濫用訴訟程序之目的或有重大過失，例如騷擾法院、藉興訟延滯、阻礙被告機關行使公權力等，且事實上或法律上的主張欠缺合理依據。行政法院應裁定駁回。

對於濫訴的處罰，法院得對實質上為濫訴行為之原告、代表人或管理人、代理人，各處以12萬元以下罰鍰。濫行上訴、聲請或聲明事件亦同。

此外，今日也初審通過「法院組織法部分條文修正草案」，條文明定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定之案件，其保存期限依檔案法之規定。

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