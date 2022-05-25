立委第一人！ 哥本哈根民主峰會 林昶佐獲邀與談

無黨籍立委林昶佐。（資料照）

2022/05/25 16:17

〔記者楊丞彧／台北報導〕以團結民主力量、推翻威權主義浪潮為宗旨的歐洲重要國際論壇「哥本哈根民主峰會」6月9、10日召開，將在丹麥首都哥本哈根舉辦。根據官方公布最新的會議內容與名單，無黨籍立委林昶佐受邀在第2天「對抗中國威權之國會觀點」場次與烏干達、德國和印度等國會議員與談，為我國立法委員首度獲邀參與，他也將親赴丹麥。林昶佐表示，此舉代表國際社會對台灣的重視，也感謝他過去多年來參與國會外交、參與國際事務，許多國內外機構的肯定與協助。

今年哥本哈根民主峰會邀請之重要講者包括微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）、Google全球事務高級副總裁華克（Kent Walker）、美國前總統歐巴馬、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、美國國務院主管公民安全、民主與人權事務的國務次卿澤雅（Uzra Zeya）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）等人。立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）將在林昶佐之場次前，發表「立陶宛力抗獨裁政權」專題演講。活動中，也將追悼今年3月下旬以84歲辭世的美國史上首位女性國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）。

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林昶佐說明，「哥本哈根民主峰會」由民主聯盟基金會主辦，每年邀集來自世界各民主國家的政治人物、民間專家，探討重大國際政治議題。過去來賓包括英國前首相布萊爾、當時尚未任職美國總統的拜登、丹麥首相拉斯穆森、愛沙尼亞前總統伊爾維斯，我國總統蔡英文也曾受邀以線上方式致詞。

林昶佐表示，今年他能親身參加峰會，備感榮幸。一方面他將傳達台灣的聲音與看法，更重要的是交流各國的經驗、彼此學習。國際的民主同盟必須強化連結合作、持續進步。過去這幾年，台灣跟世界做朋友，貢獻己力，需要幫助時也總得到許多國家的幫忙，在後疫情時代，我們更要抓緊跟國際社會合作連動的時機，一起成長，一起向前進。

無黨籍立委林昶佐獲邀在今年「哥本哈根民主峰會」與談，為我國立委第一人。（擷取自哥本哈根民主峰會網站）

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