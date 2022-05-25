為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨南市議員初選遭質疑送鳳梨賄選 黃肇輝：競選活動皆合法

    民進黨台南市永康區市議員初選民調勝出的黃肇輝，4月間舉辦的「相挺果農 回饋鄉親」活動遭對手指控有賄選之嫌，黃肇輝強調所有競選活動皆合法，內心坦蕩蕩。（圖由黃肇輝提供）

    民進黨台南市永康區市議員初選民調勝出的黃肇輝，4月間舉辦的「相挺果農 回饋鄉親」活動遭對手指控有賄選之嫌，黃肇輝強調所有競選活動皆合法，內心坦蕩蕩。（圖由黃肇輝提供）

    2022/05/25 16:12

    〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨台南市議員初選民調結果已於上個月出爐，永康區勝出的參選人黃肇輝遭到對手指控，涉嫌透過活動送鳳梨賄選。黃肇輝表示，自己坦蕩蕩，所有競選活動皆合法，希望黨內人士不要為了搶奪提名權，讓永康鄉親選後受折磨。

    黃肇輝於4月間曾舉辦「相挺果農 回饋鄉親」活動，發送鳳梨給民眾，因活動時間在初選民調之前，事後被對手指控涉期約賄選。黃肇輝反駁，該活動是以幫助農民、鼓勵民眾購買鳳梨作為美意，且每人限領1顆，更沒有限制戶籍在永康者才能領取。

    黃肇輝表示，當初發放的鳳梨都是賣相不好的中小果，才會由立法委員郭國文與他協助媒合企業，以1顆25元的價格收購，有相關的契約書可供佐證，對手若認為發放鳳梨的行為有疑慮，為何當初不提出，而是在初選落敗後才大動作檢舉，甚至不讓檢舉程序走完就找媒體放話？對於媒合企業協助農民的美意因選舉而被扭曲，感到相當遺憾。

    黃肇輝強調，所有競選活動都坦蕩蕩、完全合法，沒想到企業相挺農民的美意，居然在選後被抹黑，甚至造成許多民眾被約談、到派出所做筆錄，對鄉親感到非常抱歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨彰縣北斗區縣議員初選掀風暴！ 黃盛祿主張無效
    2022/05/23 18:15

    民進黨彰縣北斗區縣議員初選掀風暴！ 黃盛祿主張無效
    民進黨北斗區縣議員初選落榜 黃盛祿控選舉不公
    2022/05/20 20:15

    民進黨北斗區縣議員初選落榜 黃盛祿控選舉不公

    誰讓腰肚肉縮三吋？不靠修圖也可以
    民進黨中市7個選區初選 現任議員及政二代全部過關
    2022/05/13 15:24

    民進黨中市7個選區初選 現任議員及政二代全部過關
    民進黨彰化選戰缺母雞？新人衝民調 紛紛向外求強棒支援
    2022/05/10 22:35

    民進黨彰化選戰缺母雞？新人衝民調 紛紛向外求強棒支援

    通膨時代的資產門神
    4男搶2席！台南市議員永康區綠營初選 朱正軒、黃肇輝掃街衝刺
    2022/04/10 16:56

    4男搶2席！台南市議員永康區綠營初選 朱正軒、黃肇輝掃街衝刺
    以補選奮戰精神拚初選 林靜儀到台南陪同黃肇輝掃街
    2022/03/20 18:39

    以補選奮戰精神拚初選 林靜儀到台南陪同黃肇輝掃街
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播