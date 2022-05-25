民進黨南市議員初選遭質疑送鳳梨賄選 黃肇輝：競選活動皆合法

民進黨台南市永康區市議員初選民調勝出的黃肇輝，4月間舉辦的「相挺果農 回饋鄉親」活動遭對手指控有賄選之嫌，黃肇輝強調所有競選活動皆合法，內心坦蕩蕩。（圖由黃肇輝提供）

2022/05/25 16:12

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨台南市議員初選民調結果已於上個月出爐，永康區勝出的參選人黃肇輝遭到對手指控，涉嫌透過活動送鳳梨賄選。黃肇輝表示，自己坦蕩蕩，所有競選活動皆合法，希望黨內人士不要為了搶奪提名權，讓永康鄉親選後受折磨。

黃肇輝於4月間曾舉辦「相挺果農 回饋鄉親」活動，發送鳳梨給民眾，因活動時間在初選民調之前，事後被對手指控涉期約賄選。黃肇輝反駁，該活動是以幫助農民、鼓勵民眾購買鳳梨作為美意，且每人限領1顆，更沒有限制戶籍在永康者才能領取。

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黃肇輝表示，當初發放的鳳梨都是賣相不好的中小果，才會由立法委員郭國文與他協助媒合企業，以1顆25元的價格收購，有相關的契約書可供佐證，對手若認為發放鳳梨的行為有疑慮，為何當初不提出，而是在初選落敗後才大動作檢舉，甚至不讓檢舉程序走完就找媒體放話？對於媒合企業協助農民的美意因選舉而被扭曲，感到相當遺憾。

黃肇輝強調，所有競選活動都坦蕩蕩、完全合法，沒想到企業相挺農民的美意，居然在選後被抹黑，甚至造成許多民眾被約談、到派出所做筆錄，對鄉親感到非常抱歉。

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