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    傳副市長沈慧虹接棒林智堅選新竹市長？民進黨竹市黨部主委這樣看

    新竹市副市長沈慧虹外傳將接棒選新竹市長，對此，沈慧虹今天神隱未出面也未回應此事。（記者洪美秀攝）

    新竹市副市長沈慧虹外傳將接棒選新竹市長，對此，沈慧虹今天神隱未出面也未回應此事。（記者洪美秀攝）

    2022/05/25 14:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長人選喬不定，昨天再傳出市長林智堅屬意由副市長沈慧虹接棒選新竹市長，此消息林智堅的幕僚否認，沈慧虹本人也神隱未回應，民進黨新竹市黨部主委陳建名今天則跳出來受訪表示，林智堅應還未針對此事徵詢過沈慧虹，更沒有與桃園市長鄭文燦有條件交換情事，但他個人認為沈慧虹出身公部門，行政資歷豐富，是目前檯面上延續林智堅幸福執政的最好人選。

    針對坊間傳說副市長沈慧虹接棒參選新竹市長？陳建名說，過去地方上有很多討論，坦白說有很多人推薦，但現在其實全市府上下都忙於防疫工作，據他了解，林智堅還未針對這件事徵詢過沈副市長意願。

    對於外傳林智堅在桃園和鄭文燦見面且協調過？陳建名強調，現階段疫情比選情還要重要，大家全心都在防疫工作上，有關林智堅要到桃園參選這件事，從來沒聽林提過，也沒有和他討論過。

    對於新竹市長人選的看法？陳建名說，沉慧虹是專業文官出身，專長是交通，過去多年來在市政上的推動比誰都更投入、也要更熟悉，不只專業度高、地方熟悉度也高，他認為若由沈慧虹來接棒林智堅，絕對可以做到無縫接軌、延續幸福施政。而綜觀現在檯面上不管任何黨派的人選，沈慧虹都是最好的，但最終都要尊重黨中央選對會的決定。

    民進黨新竹市黨部主委陳建名讚沈慧虹檯面上最好的人選。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市黨部主委陳建名讚沈慧虹檯面上最好的人選。（記者洪美秀攝）

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