台美架構取代IPEF？ 羅致政、王定宇紛表擔憂

立法院外交及國防委員會今（25）日繼續審查及處理立法院院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請外交部政務次長田中光列席並備質詢。朝野立委皆針對IPEF首輪未納入台灣提出質詢。（記者楊丞彧攝）

2022/05/25 13:37

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登23日在日本宣布啟動印太經濟架構（IPEF）設立協商，參與國共13國，但我國未在內，今（25）日也成為立法院外交及國防委員會質詢焦點。外交部政務次長田中光對此點出，也要觀察美國貿易代表戴琪跟我國行政院政務委員鄧振中的會談。而民進黨立委羅致政與王定宇則擔心，這是否意味我國跟美國就是雙邊機制處理，而不會加入多邊機制。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請田中光列席並備質詢。朝野立委皆針對IPEF首輪未納入台灣提出質詢。

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率先登場的國民黨立委溫玉霞指出，先前無論是外交部或經濟部都說我國有機會加入IPEF。而IPEF不像其他國際組織會面臨中國打壓或杯葛，就是美國主導的，但我方卻未被納入，是條件沒談好，還是遇到什麼問題？

田中光說明，台美之間一直有不要有surprise（意料之外的事）的默契，這次國安顧問蘇利文在正式公布之前，已經先透露台灣不在裡面，他個人解讀是給台灣的一種「尊重」。若轉個角度看，看看戴琪跟鄧振中在曼谷談的東西，把兩件事印證在一起，是很有趣的觀察重點。戴琪也說，跟鄧振中的談話「令人鼓舞且相當有活力」。

溫玉霞則說，台灣美豬都吃了、軍火也買了、台積電也要赴美設廠了，結果是這樣，雙邊並沒有互惠，對台灣並不公平。

羅致政則對田中光的「尊重」說相當不以為然，他指出，蘇利文是在飛機上受訪時被動回應，並不是在正式場合公開說明。除非外交部長吳釗燮提前已經得知，否則若外交部也是直到媒體揭露，才得知台灣不在首輪名單，這怎麼不是surprise？這怎麼能算是尊重？他無法理解。田中光則說，至少是提前講了。羅致政一聽則回應：「你要唾面自乾我也認了。」

羅致政也提到，田中光說不要只看IPEF，也要看戴琪和鄧振中的雙邊會談，意思是否是台美就是雙邊架構，而台灣不會加入多邊機制了？田中光回應：「這是委員您的解讀，我沒說放一邊，我是說要再看。IPEF還是要積極進行。」

而對於IPEF入會是邀請制還是申請制，田中光說目前是邀請制，在這13國進去後，會做出相關規則。羅致政則提醒，若入會是申請制的，13國當中有些跟中國友好的就麻煩了，我方必須非常小心。

被問到我方為何不在首輪名單，田中光解釋，美國要在印太創造經濟上的整合，所以第一次一定要弄成功。羅致政追問，所以台灣進去會壞事？田中光坦言，這確實是個考量。羅致政再問，若美國傾向於第一輪談判順利，有沒有承諾未來一定納入台灣？田中光則表示無法回答。

王定宇強調，IPEF針對中國，而第一輪發起的13國當中，唯一漏掉的自由民主經濟體真的只有台灣。而針對首輪未納入的北韓、中國、緬甸、柬埔寨、台灣，若要挑出自由民主政體只剩台灣。外交部認為，未來是否會有台灣？田中光回應，這是努力的方向，努力爭取。

王定宇提到，幾乎是同時間，戴琪跟鄧振中會談拋出未來數週台美要再舉行會談，討論雙方貿易投資的發展路徑或深化台美夥伴關係，他認為是有點刻意，對此外交部是否有做準備，是否有相關議程？田中光指出，會談地點會在華府，有關議程以及是否簽署東西，目前都不方便透露。

王定宇接著問，美方是否要用台美經貿深化的架構，取代IPEF沒有邀請台灣？田中光再次回應「不能回答」。

王定宇直言，若真如此，作為國會議員，要向美國表達深度遺憾，畢竟雙邊跟多邊關係大不相同。若美國行政部門要用台美深化關係替代IPEF，變成像是加掛火車車廂，這當然是很遺憾的事。IPEF擺明就是沒有中國，如果連這種劍指中國的組織台灣都進不去，那我們還能參加什麼國際組織？這是個討價還價的過程，我方不能乖乖地等，外交部對此是否有計畫？

田中光回應，無論是IPEF或是深化台美關係都是兩方面積極進行，在持續爭取IPEF上是有具體計畫的，但不方便公開地說。

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