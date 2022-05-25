為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美架構取代IPEF？ 羅致政、王定宇紛表擔憂

    立法院外交及國防委員會今（25）日繼續審查及處理立法院院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請外交部政務次長田中光列席並備質詢。朝野立委皆針對IPEF首輪未納入台灣提出質詢。（記者楊丞彧攝）

    立法院外交及國防委員會今（25）日繼續審查及處理立法院院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請外交部政務次長田中光列席並備質詢。朝野立委皆針對IPEF首輪未納入台灣提出質詢。（記者楊丞彧攝）

    2022/05/25 13:37

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登23日在日本宣布啟動印太經濟架構（IPEF）設立協商，參與國共13國，但我國未在內，今（25）日也成為立法院外交及國防委員會質詢焦點。外交部政務次長田中光對此點出，也要觀察美國貿易代表戴琪跟我國行政院政務委員鄧振中的會談。而民進黨立委羅致政與王定宇則擔心，這是否意味我國跟美國就是雙邊機制處理，而不會加入多邊機制。

    立法院外交及國防委員會今天繼續審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請田中光列席並備質詢。朝野立委皆針對IPEF首輪未納入台灣提出質詢。

    率先登場的國民黨立委溫玉霞指出，先前無論是外交部或經濟部都說我國有機會加入IPEF。而IPEF不像其他國際組織會面臨中國打壓或杯葛，就是美國主導的，但我方卻未被納入，是條件沒談好，還是遇到什麼問題？

    田中光說明，台美之間一直有不要有surprise（意料之外的事）的默契，這次國安顧問蘇利文在正式公布之前，已經先透露台灣不在裡面，他個人解讀是給台灣的一種「尊重」。若轉個角度看，看看戴琪跟鄧振中在曼谷談的東西，把兩件事印證在一起，是很有趣的觀察重點。戴琪也說，跟鄧振中的談話「令人鼓舞且相當有活力」。

    溫玉霞則說，台灣美豬都吃了、軍火也買了、台積電也要赴美設廠了，結果是這樣，雙邊並沒有互惠，對台灣並不公平。

    羅致政則對田中光的「尊重」說相當不以為然，他指出，蘇利文是在飛機上受訪時被動回應，並不是在正式場合公開說明。除非外交部長吳釗燮提前已經得知，否則若外交部也是直到媒體揭露，才得知台灣不在首輪名單，這怎麼不是surprise？這怎麼能算是尊重？他無法理解。田中光則說，至少是提前講了。羅致政一聽則回應：「你要唾面自乾我也認了。」

    羅致政也提到，田中光說不要只看IPEF，也要看戴琪和鄧振中的雙邊會談，意思是否是台美就是雙邊架構，而台灣不會加入多邊機制了？田中光回應：「這是委員您的解讀，我沒說放一邊，我是說要再看。IPEF還是要積極進行。」

    而對於IPEF入會是邀請制還是申請制，田中光說目前是邀請制，在這13國進去後，會做出相關規則。羅致政則提醒，若入會是申請制的，13國當中有些跟中國友好的就麻煩了，我方必須非常小心。

    被問到我方為何不在首輪名單，田中光解釋，美國要在印太創造經濟上的整合，所以第一次一定要弄成功。羅致政追問，所以台灣進去會壞事？田中光坦言，這確實是個考量。羅致政再問，若美國傾向於第一輪談判順利，有沒有承諾未來一定納入台灣？田中光則表示無法回答。

    王定宇強調，IPEF針對中國，而第一輪發起的13國當中，唯一漏掉的自由民主經濟體真的只有台灣。而針對首輪未納入的北韓、中國、緬甸、柬埔寨、台灣，若要挑出自由民主政體只剩台灣。外交部認為，未來是否會有台灣？田中光回應，這是努力的方向，努力爭取。

    王定宇提到，幾乎是同時間，戴琪跟鄧振中會談拋出未來數週台美要再舉行會談，討論雙方貿易投資的發展路徑或深化台美夥伴關係，他認為是有點刻意，對此外交部是否有做準備，是否有相關議程？田中光指出，會談地點會在華府，有關議程以及是否簽署東西，目前都不方便透露。

    王定宇接著問，美方是否要用台美經貿深化的架構，取代IPEF沒有邀請台灣？田中光再次回應「不能回答」。

    王定宇直言，若真如此，作為國會議員，要向美國表達深度遺憾，畢竟雙邊跟多邊關係大不相同。若美國行政部門要用台美深化關係替代IPEF，變成像是加掛火車車廂，這當然是很遺憾的事。IPEF擺明就是沒有中國，如果連這種劍指中國的組織台灣都進不去，那我們還能參加什麼國際組織？這是個討價還價的過程，我方不能乖乖地等，外交部對此是否有計畫？

    田中光回應，無論是IPEF或是深化台美關係都是兩方面積極進行，在持續爭取IPEF上是有具體計畫的，但不方便公開地說。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    LTN經濟通》印太經濟架構是什麼？ 一次就看懂
    2022/05/25 07:55

    LTN經濟通》印太經濟架構是什麼？ 一次就看懂
    吳釗燮稱繼續爭取參加印太經濟架構 批中國說謊
    2022/05/24 16:32

    吳釗燮稱繼續爭取參加印太經濟架構 批中國說謊

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    台灣沒入印太經濟架構 謝金河列兩原因：思考未來經濟布局
    2022/05/24 07:47

    台灣沒入印太經濟架構 謝金河列兩原因：思考未來經濟布局
    拜登啟動IPEF設立協商 首輪13國參與
    2022/05/24 05:30

    拜登啟動IPEF設立協商 首輪13國參與

    通膨時代的資產門神
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播