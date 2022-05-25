機六用地變更涉弊？綠諷：拚出財團好生活 藍駁：惡意抹黑

民進黨宜縣議員陳俊宇質疑林姿妙，在機6用地弊案中圖利親友團。（記者游明金攝）

2022/05/25 13:32

〔記者游明金／宜蘭報導〕大羅東地區治水防災區段徵收案「機6用地」，周邊「1558地號」農地免增土地增值稅案，宜蘭縣政府疑涉弊案遭檢方調查；今天在議會引起藍綠議員攻防，綠營批縣府團隊官官相護，讓林姿妙親友團違法取得農證，免徵逾百萬元土增稅；藍營反擊是惡意抹黑，不道德操作。林姿妙重申依法行政。

民進黨縣議員呂惠卿質疑，1558農地2010年1月還是農地農用，林姿妙親友團當年底，以每坪3至5萬買地，2013年有土方堆置因未農用，後來被裁罰列管，2018年10月竟以每坪20萬元高價賣出，為什麼親友團可以取得農業證明，農地未農用竟不需要課增值稅，地價稅也都不用繳，這樣沒有問題嗎？

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呂惠卿批評縣府農業處、建設處與地方稅務局互踢皮球，官官相護，一個推一個，百姓申請農證開不出來，親友團卻那麼簡單，林姿妙的拚出宜蘭好生活成為笑話，而是「拚出財團好生活」。

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，親友團2010年買地，2018年取得農證，有很多巧合的事，林姿妙參選鎮長、縣長，這些人都有政治獻金，縣長擔任鎮長時核發農證，擔任縣長後又讓他們免徵土增稅，2019年幫他們從機關用地變為住宅區，引起反彈才又變回機關用地，怎麼會這麼巧合？

陳俊宇、呂惠卿質疑，檢廉查辦的都是事實，林姿妙講政治迫害，會用起訴影響選舉，是在影射檢察官迫害她嗎？這是心虛打預防針要搏取同情，民眾聽不下去。

縣長林姿妙指出，不管在鎮公所或縣政府，她都要求同仁依法行政，2018年她在公所，農證核發是二層決行，沒有簽到她那邊，買賣土地是私人、私權行為，跟她沒有關係，10多年前買土地誰知會做什麼，她簡單作人、認真做事，問心無愧，這是政治迫害，會用起訴來影響選舉。

國民黨議會黨團林岳賢、莊淑如、黃琤婷、楊弘旻召開記者會反擊；他們說，林束梅等人2010年購買工保區（大羅東地區治水防災區段徵收案）土地，當時林姿妙擔任鎮長，無法參與工保區土地規劃，哪來圖利？該區段徵收案開發期程長達10年以上，牽扯林姿妙也太遷強。

黨團指出，林姿妙將機6用地變更為住宅區，是因為內政部2019年1月函覆縣府，要求重新評估財務報告書提出補正，機6用地縣府須編列6點25億元有償撥用，考量縣府財政，才請縣都委會提案將機內變更為住宅區，後來縣府尊重民意變回機6用地，與當初計畫案並無不同。

縣長林姿妙重申依法行政，買賣土地是私人、私權行為，跟她沒有關係。 （記者游明金攝）

國民黨宜縣議會黨團反擊是綠營惡意抹黑，不道德操作。 （記者游明金攝）

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