台中市薪資六都最低提繳工資也墊底 議員質疑「宜居城市」

台中市薪資六都最低，而月提繳工資也是六都最低，市議員陳淑華批連離島連江縣跟雲林、苗栗都不如。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/25 13:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府自稱是宜居城市，民進黨市議員陳淑華今天上午在市政總質詢時質疑，根據統計，台中市近年的全年總薪資59.1萬元，六都墊底，另外台中市的月提繳工資35686元也是六都最低，甚至還不如離島的，何來宜居？

市長盧秀燕則表示，她以前在立法院擔任立委，就跟主計總處反映，各縣市民眾的薪資所得都以總公司來計算，而台中市有很多大工廠，但是總公司是在台北或者新竹，台中市民高薪資被歸至台北，所得才會比外縣市低。

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台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳淑華表示，台中市自稱是宜居的城市，但是根據2月主計總處「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中市的全年總薪資59.1萬元是六都墊底。

另外，陳淑華表示，根據日前勞動部「全國勞工勞退提繳工資行情」，近年台中市的薪資，一樣是六都墊底。薪資相對低，勞退提繳工資又墊底。

陳淑華指出，根據勞動部今年3月底最新勞工勞退提繳工資行情統計，全台「薪情」最好的縣市是新竹市，平均月提繳工資達66356元，其次是新竹縣的50298元及台北市的49095元；新竹市、縣近3年工資漲幅也是全台前兩名，分別達13.8％及8.64％，也顯示竹科恐「墊高」了全台薪資成長。

另外，台中市提繳工資35686元也是六都最低，甚至不如離島的連江縣跟雲林、苗栗。

勞動部的勞退提撥工資成長率以每年3月的資料，在2016到2018年台中市都位列全國前三，2019-2021年以後就掉到第8、9名，從績優生變中段班。

陳淑華說，過去總認為的苗栗發展相對較慢，但最近幾年，苗栗已脫離低薪、低發展的狀況，竹科的半導體產業聚落蔓延到苗栗，成就了苗栗發展。

她質疑，過去幾年台中市沒有產業政策，經濟發展是房地產市場熱絡帶起來，勞工薪資低，使得人才降低來台中意願。如果沒有中央設中科，如果缺乏智慧機械，台中市的薪資環境恐怕更惡劣。難道要年輕人兼多份副業才能生活？

陳淑華指出，這2、3年，市府除了配合中央、經濟部以外，未提出因應產業變化趨勢的政策。

陳淑華說，目前盧市府只想著撒錢滿足小確幸，只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？

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