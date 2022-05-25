為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡壁如稱台灣脾氣大！？基進酸：柯文哲看什麼都是脾氣

    蔡壁如稱台灣脾氣大！？基進酸她看柯文哲脾氣的習慣、看什麼都是脾氣。圖為台灣基進高雄市議員參選人張婷婷。（記者王榮祥翻攝）

    蔡壁如稱台灣脾氣大！？基進酸她看柯文哲脾氣的習慣、看什麼都是脾氣。圖為台灣基進高雄市議員參選人張婷婷。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/25 13:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨立委蔡壁如今指出，美國雖將中國視為戰略對手，但仍願在部分議題放下身段，而台灣的脾氣卻比G2（指美、中）還大；台灣基進酸蔡壁如，「看柯文哲的脾氣習慣，看什麼都是脾氣」。

    基進新聞部主任張博洋表示，難道蔡壁如看來，台灣是不願意放下身段、才不能參加WHA嗎？這番言論正是在呼應馬英九日前說「自己任內八年都能參加WHA」。

    他批評在馬英九執政時，台灣能夠參加WHA是因馬英九不止放下身段，更是直接把國家尊嚴摔在地上給中國看；美、中針對議題合作，不需要向對方下跪，無須拋棄國家尊嚴，蔡壁如的言論正是暗示台灣人跪得還不夠。

    張博洋指出，面對中國打壓，民眾黨不是譴責中共，反倒回頭譴責受害的台灣「脾氣太大」，民眾黨正在扮演台灣重回國際舞台時，一個會讓我們摔倒甚至跪下的絆腳石。

    基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷表示，各國齊幫台灣聲，是這兩年台灣外交的重要成果，蔡壁如卻把它理解成台灣的脾氣、不知變通，只能說委員是看柯文哲的脾氣習慣，看什麼都是脾氣。

    她認為，讓台灣以台灣的名字參加WHA，是台灣努力數年的目標，國民黨已經示範過五體投地、軟骨功到全身骨折的方式進入WHA，雖然勉強參加，卻是只能越跪越低，不得見人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文視察北榮防疫 柯文哲：願意關心第一線人員總是好事
    2022/05/24 17:47

    蔡英文視察北榮防疫 柯文哲：願意關心第一線人員總是好事
    被爆沒在家隔離 柯文哲自曝住確診朋友家原因
    2022/05/24 17:40

    被爆沒在家隔離 柯文哲自曝住確診朋友家原因

    掀開仁武神秘面紗 揭開人口紅利秘辛
    周玉蔻酸確診怎不吃口服藥 柯文哲：絕不會斷章取義「黑」人家
    2022/05/24 17:22

    周玉蔻酸確診怎不吃口服藥 柯文哲：絕不會斷章取義「黑」人家
    才罵中央瞎指揮開松山機場篩檢站 柯文哲今態度大轉彎
    2022/05/24 16:47

    才罵中央瞎指揮開松山機場篩檢站 柯文哲今態度大轉彎

    通膨時代的資產門神
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播