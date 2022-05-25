蔡壁如稱台灣脾氣大！？基進酸：柯文哲看什麼都是脾氣

蔡壁如稱台灣脾氣大！？基進酸她看柯文哲脾氣的習慣、看什麼都是脾氣。圖為台灣基進高雄市議員參選人張婷婷。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/25 13:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨立委蔡壁如今指出，美國雖將中國視為戰略對手，但仍願在部分議題放下身段，而台灣的脾氣卻比G2（指美、中）還大；台灣基進酸蔡壁如，「看柯文哲的脾氣習慣，看什麼都是脾氣」。

基進新聞部主任張博洋表示，難道蔡壁如看來，台灣是不願意放下身段、才不能參加WHA嗎？這番言論正是在呼應馬英九日前說「自己任內八年都能參加WHA」。

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他批評在馬英九執政時，台灣能夠參加WHA是因馬英九不止放下身段，更是直接把國家尊嚴摔在地上給中國看；美、中針對議題合作，不需要向對方下跪，無須拋棄國家尊嚴，蔡壁如的言論正是暗示台灣人跪得還不夠。

張博洋指出，面對中國打壓，民眾黨不是譴責中共，反倒回頭譴責受害的台灣「脾氣太大」，民眾黨正在扮演台灣重回國際舞台時，一個會讓我們摔倒甚至跪下的絆腳石。

基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷表示，各國齊幫台灣聲，是這兩年台灣外交的重要成果，蔡壁如卻把它理解成台灣的脾氣、不知變通，只能說委員是看柯文哲的脾氣習慣，看什麼都是脾氣。

她認為，讓台灣以台灣的名字參加WHA，是台灣努力數年的目標，國民黨已經示範過五體投地、軟骨功到全身骨折的方式進入WHA，雖然勉強參加，卻是只能越跪越低，不得見人。

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