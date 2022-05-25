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    美媒專訪再談中國威脅 吳釗燮：台灣借鏡烏克蘭經驗

    外交部長吳釗燮。（資料照）

    外交部長吳釗燮。（資料照）

    2022/05/25 12:26

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國全美公共廣播電台（NPR）「晨間新聞」24日播出外交部長吳釗燮訪問內容。‎吳釗燮表示，面對中國可能的侵犯，台灣人民會肩負起自我防衛的責任。台灣並密切關注烏俄戰爭發展，烏克蘭人民堅決抵抗激勵我國人民，烏克蘭全民防衛能力和有效發展不對稱戰力都值得台灣借鏡學習。

    美國NPR「晨間新聞」主持人Steve Inskeep上週視訊專訪吳釗燮，24日上午播出。吳釗燮在訪談中指出，中共威權政體對台威脅日益加劇；且中國國內政經問題壓力日增，所以中方藉由犯台轉移內部焦點、尋找替罪羔羊的可能性大幅增加。面對中國威脅，吳釗燮也透露，台美維持「非常高層級」的國安討論。

    吳釗燮重申，中國從未統治過台灣，維持現狀是我國一貫政策，中國對台威逼恫嚇的做法，加深台灣人民的反感，也讓美國、日本、澳洲及歐洲等民主國家警覺中國威權主義的擴張，國際社會紛紛表達對台海和平穩定的高度關注。

    吳釗燮特別引用二次戰後德國牧師馬丁．尼莫拉（Martin Niemöller）的著名詩作「起初他們」（First they came…），說明如果各國對周遭迫害冷漠以對，終將危及自身，而無人挺身而出；吳釗燮呼籲，唯有更多民主國家間的互助合作，關注印太與台海局勢的和平穩定，才能捍衛共享的自由民主價值。

    報導也寫到，吳釗燮表示，台灣正密切關注美國國會關於金援台灣購買武器的相關法案。吳釗燮指出，美國對台灣支持堅若磐石，拜登政府盛讚台灣民主政體，並形容台灣是美國「安全及經濟的重要夥伴」；美國國會也持續提出友我法案，展現對台灣安全的高度重視與跨黨派支持。

    吳釗燮批評，中國政府對外散播美國對台支持會導致台海緊張情勢升高的謬論，但是事實上，中國的戰狼行徑是區域不穩定的來源，而美國協助台灣獲取自我防衛所需裝備，雙方進行定期安全對話及人員技術交流，均有效嚇阻中國武力犯台的野心。

    吳釗燮強調，面對中國可能的侵犯，台灣人民會肩負起自我防衛的責任。台灣密切關注烏俄戰爭發展，烏克蘭人民堅決抵抗威權侵略的決心，激勵我國人民保家衛國的意識。烏克蘭除全民防衛能力令人印象深刻，有效發展不對稱戰力也是關鍵優勢，均值得我國借鏡學習。同時，烏克蘭與世界民主夥伴加強安全合作，因此廣獲支持，希望民主陣線也能給予台灣最大的聲援。

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