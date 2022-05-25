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    首頁　>　政治

    朱立倫打爛張善政這張好牌？趙少康：好牌打不爛

    國民黨桃園市長參選人張善政（左）25日拜會中廣董事長趙少康（右）。 （記者羅沛德攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左）25日拜會中廣董事長趙少康（右）。 （記者羅沛德攝）

    2022/05/25 12:18

    〔記者施曉光／台北報導〕為化解阻力，擴大支持面，國民黨桃園市長參選人張善政今日上午拜會中廣董事長趙少康，兩人會後接受媒體訪問，有關民進黨立委鄭運鵬批評國民黨主席朱立倫打爛張善政這張好牌，張善政不願回應，趙少康則說，要感謝鄭運鵬承認張善政是一張好牌，他並認為好牌是打不爛的，雖然國民黨中央處理過程有不周到之處，但現在已經在做彌補，況且張善政與黨中央的決策無關，好牌就是好牌。

    對於媒體詢問，是否願意出面幫忙協調黨內爭端？趙少康說，張善政與朱立倫應該有能力表達善意，如果需要他出面，他願意，但認為應該不需要他來出面，未來他會幫忙張善政站台助講。

    ☆張羅釋善意 相約明早桃園行腳☆

    對於原本兩位宣布參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，張善政說，他仍持續聯絡呂玉玲，而且呂是他要拜會的重點﹔至於羅智強，他已經與羅聯繫上，雙方都有善意，而且明天早上羅智強在桃園行腳，他已經約好8點鐘參加羅的行腳活動。

    至於因為國民黨徵召張善政，引發強烈反彈的桃園市議長邱奕勝，張善政指出，昨天因為他個人的疏忽，原本要拜會邱奕勝，造成邱不方便，非常不好意思，他強調，邱奕勝昨天有說，因為市議會開會中，不方便與他會面，會另安排適當時間邀約，見面暢談，他認為，這是非常善意的表達。

    對於地方傳出，在獲得黨中央徵召前的一週，朱立倫原本已經告知魯明哲要徵召魯，張善政則表示，先前黨中央的作業他沒有涉入，所以不便評論，不過，魯明哲已表態支持他，他非常感謝。

    對於媒體關切，拜會趙少康，是否意在爭取國民黨次團「戰鬥藍」的支持？張善政表示，他是來向「趙大哥」請教選舉經驗，趙少康告訴他，要把選舉當做一件快樂的事情，讓他頓時改觀，本來覺得選舉辛苦，現在已經決定要把選舉當成人生寶貴的經驗。

    趙少康則說，張善政不只是要爭取「戰鬥藍」，而是爭取所有人的支持，除了國民黨，還有中間選民，張善政並沒有強烈的黨派色彩，該爭取的一票，一票都不能放過。

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