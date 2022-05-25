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    羅致政爆侯友宜「不需要幫助」說 藍議員代打上陣

    新北市議員陳偉杰（右）、王威元在新北市長侯友宜受訪離去後，主動上場回應媒體對立委羅致政說法的回應。（記者何玉華攝）

    新北市議員陳偉杰（右）、王威元在新北市長侯友宜受訪離去後，主動上場回應媒體對立委羅致政說法的回應。（記者何玉華攝）

    2022/05/25 11:15

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜連日來對總統蔡英文的隔空喊話，被視為民進黨新北市長可能人選的立委羅致政跳出來說，侯友宜當時表示「都不需要」，還要綠營民代不要對他太多批評。侯友宜今（25）天面對此事未置一詞，新北市議員陳偉杰、王威元上陣回應酸說是烏龍爆料，拿去年的通話來說侯友宜說不需要幫助，實在失職。

    羅致政日前在政論節目中說，去年總統蔡英文打電話給侯友宜詢問有什麼需要協助、幫忙的？當時侯友宜說「都不需要」，還要求約束民進黨籍民代不要對他太多批評；媒體今天追問侯友宜對這事的看法，侯友宜簡單回應「謝謝」後，進入議場準備市政總質詢。

    侯友宜受訪時陪同在側的市議員陳偉杰、王威元主動上前回應；陳偉傑說，羅致政終於想到新北市民還在水深火熱當中，這通電話是去年的，在嚴峻的疫情已經過了一段時間才打的；羅致政身為新北市的立委，應該協助新北市政府跟中央爭取各項市民需求的事項，而不是在這個時候烏龍爆料，拿去年的通話內容來說市長說不需要任何的幫助，作為新北市的立委真的是有點失職，希望他心心念念的應該是新北市需要的協助，來向中央反映。

    王威元說，疫情到現在都已經死了這麼多人，尤其最近有這麼多的兒童往生，身為一個立委講這些風馬牛不相及的話，為什麼不好好的跟我們一起並肩作戰，把疫情擋下來，把死亡率降低。

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