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    高市議會今閉幕 議長：市長跟市民約定日將屆滿要加速建設

    高市議會今閉幕。（記者王榮祥攝）

    高市議會今閉幕。（記者王榮祥攝）

    2022/05/25 11:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第3屆第7次定期大會今閉幕。議長曾麗燕指出，疫情持續3年，人民會記得防疫團隊辛苦，但防疫不是建設空窗期，她提醒市長陳其邁、跟市民約定日期將屆滿，希望最後半年要加速建設、兌現承諾。

    高市議會第7次定期大會歷經70天會期、今天圓滿結束，議長曾麗燕感謝陳其邁市長率市府團隊配合完成議程，也謝謝全體議員善盡職責，為市民權益及城市建設嚴格把關。

    她說，國內疫情正攀向高峰，高雄確診數字也日益增加、令人擔憂，面對疫情發展，政府希望人民擔負更多的自主防疫責任，大幅放寬防疫相關管制，但政府也應善盡保護市民健康及安全的責任。

    曾麗燕認為，提供充裕的防疫物資包括口罩、疫苗及快篩試劑是市府最基本責任，並且要備足因應疫情所需的醫療量能，不僅讓感染的市民受到完善醫護照顧，更要保障其他市民的就醫權益。

    而議會在會期中通過市府提出的兩件防疫經費墊付款案，總計8億8110萬5579元，她要求市長陳其邁務必善用每筆經費，落實防疫工作，不要辜負議會的期待。

    曾麗燕表示，疫情持續3年、防疫團隊辛苦了，人民會記得各位付出，但防疫期間不是推動市政空窗期，要提醒陳市長、和市民約定的日期即將屆期，希望最後半年，加速兌現對市民的承諾、加速建設腳步，不要辜負市民期待。

    高市議長曾麗燕感謝防疫團隊辛苦付出，同時提醒市長陳其邁應加速建設。（記者王榮祥攝）

    高市議長曾麗燕感謝防疫團隊辛苦付出，同時提醒市長陳其邁應加速建設。（記者王榮祥攝）

    高市議會今閉幕後，市長陳其邁向現場議員致意。（記者王榮祥攝）

    高市議會今閉幕後，市長陳其邁向現場議員致意。（記者王榮祥攝）

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