蘇貞昌︰理念相同國家共同努力終止性別暴力

行政院長蘇貞昌24日出席2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式，上台致詞開幕詞。（記者塗建榮攝）

2022/05/24 20:57

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天出席「2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式」時表示，7年前台灣與美國達成共識，共同成立GCTF，其後召開許多相關會議，如與澳洲自去年起即就雙方共同關切的疫苗注射、洗錢防制及人權等議題進行研討，以加強及鞏固雙邊合作。

蘇揆感謝歐盟及其他6國能與我國共同盛大舉辦今天這場國際研討會，希望藉由理念相近、價值相同的國家一起努力，共同在「終止性別暴力」方面做更多的努力與進步，並祝福今日會議圓滿順利。

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蘇貞昌指出，7年前台灣與美國達成共識，共同成立GCTF，就雙方共同關切議題做更進一步諮商與合作，並邀請理念相同的國家一同共襄盛舉，不僅日本、澳洲陸續加入，成為正式夥伴，英國、加拿大等國也與GCTF合作，舉辦許多相關會議。

他表示，今天在座的澳洲辦事處露珍怡（Jenny BLOOMFIELD）代表自去年上任以來，即與我國合辦多次GCTF論壇，並就台、澳共同關切的疫苗注射、洗錢防制及人權等議題進行研討，以加強及鞏固雙方在這方面的合作與努力；此外，美國國務院促進多元性別人權特使史登（Jessica STERN）於去年台美民主諮商會議中也與我國達成共識，要在今年透過GCTF辦理一場有關「終止性別暴力」的國際研討會，即是今天這場研討會。

蘇貞昌強調，自蔡英文總統上任以來，政府在捍衛民主、追求自由、尊重人權等方面，皆從法治、預算及政策上做了非常多努力，並盡心盡力做出各項成績，獲得國際上許多鼓勵與肯定，令人欣慰。

他說，這次國際研討會事前經過審慎籌備，並邀請美國史登特使、歐盟對外事務部性別與多元大使隆娜格魯貝西（Stella RONNER-GRUBAČIĆ）及澳洲婦女暨女孩大使克拉克（Christine CLARKE）參與專題講座，希望就大家所關心的「終止性別暴力」議題，從各方面做更多努力與進步，進而獲得最大成果。

蘇貞昌在致詞前先以視訊連線方式與遠端的美國史登特使、歐盟隆娜格魯貝西大使、澳洲克拉克大使揮手致意，並於致詞結束後，與行政院政務委員兼發言人羅秉成、外交部長吳釗燮及駐台外國使節等貴賓一同合影留念，場面熱絡。

行政院長蘇貞昌出席「2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會」籲與理念相同國家共同終止性別暴力，圖為他與各國貴賓合影。（記者李欣芳攝）

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