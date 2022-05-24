立院三讀修正災防法 內政部：提升災害防救量能

內政部指出，現行有政府贈與莫拉克災民的永久屋遭法拍，這次修法新增由政府或經政府認可的民間單位興建，無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得作為強制執行之標的。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2022/05/24 19:30

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「災害防救法修正案」，內政部長徐國勇今指出，修法主要為健全防救災體系，將直轄市山地原住民區納入，並增訂中央得視災情需要，於地方成立前進協調所協助救災；另為提升全民防災應變能力，修法要求公私協力參與防救災教育訓練及演習；同時也增列政府贈與災民的住宅不得作為強制執行之標的等規範，以保障災民居住權。

內政部表示，由於地方制度法前已通過修法增訂「直轄市山地原住民區」，因此這次修法配合將「直轄市山地原住民區」納入災害防救體系，與鄉鎮市一樣需辦理各項防救災作業；並增訂直轄市、市政府下轄區公所得設災害防救會報及專責單位、成立應變中心等，及早規劃以應災時需要。

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為整合救災資源並協助受災地方政府執行救災事宜，內政部指出，此次修法增訂中央災害應變中心得視災情需要，於地方成立前進協調所；同時為便利災變時各級災害防救機關調派機具，這次也增訂各級政府應定期針對政府及民間救災機具與專業人力調查整備，並建立資料庫，供災時調派運用。

內政部指出，大規模災害發生時，為使災害防救經費更為靈活運用及符合實際需要，此次修法修訂各級政府編列的災害防救經費，如不敷支應災害應變措施及災後復原重建，應視需要調整當年度收支，移緩濟急支應，經行政院核定者，不受預算法第23條「資本收入不得充經常支出規定」的限制。

內政部指出，現行有政府贈與莫拉克災民的永久屋遭法拍，除與原興建政策目的不同外，拍定人不具有公有土地合法使用權，易造成公有土地管理困擾，這次修法新增由政府或經政府認可的民間單位興建，無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得作為強制執行之標的。

為提升民間自主防護能力，內政部說，本次修法明定由各級政府應結合民防與全民防衛動員準備體系，及相關公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥等，實施相關災害整備及應變事項，共同參與或協助訓練、演習，強化全民防救災共識，提升整體防救災量能。

內政部強調，因應本次修法，後續將儘速邀集中央相關機關研修（訂）相關子法，以提升災害防救量能。

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