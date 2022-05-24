為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高市三民區恐少一席議員 民政局：減少已大致底定

    市議員曾俊傑（站立者）今天質詢時，提出對三民區人口數逐年減少的擔憂。（記者葛祐豪翻攝）

    市議員曾俊傑（站立者）今天質詢時，提出對三民區人口數逐年減少的擔憂。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/05/24 15:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市4月底人口數272萬6087人，但扣除原民後，已經跌破270萬大關，議員席次恐將從66減為65席，依照餘數排序，極有可能是三民區從8席減為7席。對此，民政局長閻青智今在議會答詢時表示，5月回流狀況有限，預估席次減少已大致底定，但最終仍需由選委員會定奪。

    市議員曾俊傑今天質詢時，提出對三民區人口數逐年減少的擔憂，他說，縣市合併前，三民區人口居全市之冠，合併後被鳳山區超越，且人口一年不如一年，從100年的35萬人至111年僅剩33萬人，減少2萬人口，甚至牽動年底選舉，三民區議員席次恐減少一席。

    民政局長閻青智表示，選區議員席次，須按照投票日前6個月（即5月底）人口數計算，三民區近2年人口減少，大部分受疫情因素，戶籍被遷出國外影響，4月底遷出人數達最高峰，5月回流狀況有限，預估席次減少已大致底定，但最終仍需由選委會定奪。

    高雄市三民區現有8席議員，包括國民黨黃柏霖、黃香菽、童燕珍、曾俊傑，民進黨康裕成、何權峰、鄭孟洳及時代力量林于凱。年底選戰，國民黨4人都要拚連任，民進黨也提名4人，增加老將回鍋的林武忠，加上爭取連任的林于凱，及台灣基進的張博洋、民眾黨李佳玲等人，競爭將十分激烈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹縣議員將增1席 公聽會支持峨眉鄉劃為獨立選舉區
    2021/10/13 11:22

    竹縣議員將增1席 公聽會支持峨眉鄉劃為獨立選舉區
    屏東面臨人口保衛戰 縣府：若跌破80萬將調整議員席次
    2021/10/12 13:05

    屏東面臨人口保衛戰 縣府：若跌破80萬將調整議員席次

    萬人按讚抗癌文 意外曝余祥銓減肥史
    2年內人口恐跌破80萬大關 牽動屏縣議員席次引熱議
    2021/03/15 14:43

    2年內人口恐跌破80萬大關 牽動屏縣議員席次引熱議
    跌破眼鏡！下屆雲林縣議員 虎尾區可能少1席
    2018/04/06 21:03

    跌破眼鏡！下屆雲林縣議員 虎尾區可能少1席
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播