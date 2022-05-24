高市三民區恐少一席議員 民政局：減少已大致底定

市議員曾俊傑（站立者）今天質詢時，提出對三民區人口數逐年減少的擔憂。（記者葛祐豪翻攝）

2022/05/24 15:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市4月底人口數272萬6087人，但扣除原民後，已經跌破270萬大關，議員席次恐將從66減為65席，依照餘數排序，極有可能是三民區從8席減為7席。對此，民政局長閻青智今在議會答詢時表示，5月回流狀況有限，預估席次減少已大致底定，但最終仍需由選委員會定奪。

市議員曾俊傑今天質詢時，提出對三民區人口數逐年減少的擔憂，他說，縣市合併前，三民區人口居全市之冠，合併後被鳳山區超越，且人口一年不如一年，從100年的35萬人至111年僅剩33萬人，減少2萬人口，甚至牽動年底選舉，三民區議員席次恐減少一席。

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民政局長閻青智表示，選區議員席次，須按照投票日前6個月（即5月底）人口數計算，三民區近2年人口減少，大部分受疫情因素，戶籍被遷出國外影響，4月底遷出人數達最高峰，5月回流狀況有限，預估席次減少已大致底定，但最終仍需由選委會定奪。

高雄市三民區現有8席議員，包括國民黨黃柏霖、黃香菽、童燕珍、曾俊傑，民進黨康裕成、何權峰、鄭孟洳及時代力量林于凱。年底選戰，國民黨4人都要拚連任，民進黨也提名4人，增加老將回鍋的林武忠，加上爭取連任的林于凱，及台灣基進的張博洋、民眾黨李佳玲等人，競爭將十分激烈。

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