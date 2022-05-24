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    推動有機農業促進法 游錫堃透露：當初為了打破霍金預言

    財團法人仰山文教基金會今天在立法院康園餐廳前廣場舉行「111年度有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

    財團法人仰山文教基金會今天在立法院康園餐廳前廣場舉行「111年度有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

    2022/05/24 14:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕「有機農業促進法」自2019年5月30日起正式施行至今即將滿3週年，昔日倡議推動此法的立法院長游錫堃出，2010年知名物理學家史蒂芬霍金曾預言，「地球將在200年內毀滅，人類需要移民外太空」，而導致地球毀滅的原因是來自於人性的貪婪。游錫堃說，為了要打破霍金的預言，他便開始推動有機農業的立法。

    財團法人仰山文教基金會今天在立法院康園餐廳前廣場舉行「111年度有機農業推廣會」活動。農委會主委陳吉仲致詞時說，自該法通過後，在全國農民的努力與國人的支持下，有機及友善耕作農地的面積已有1萬7千公頃，佔慣行農法比例是亞洲第一。

    仰山基金會的創辦人、立法院長游錫堃表示，再過6天，「有機農業促進法」施行將滿3週年，但「徒法不足以自行」，他感謝過去3年農委會推動有機農業的努力與成果，以及當初參與推動立委的立委們。

    游錫堃強調，他創辦的仰山文教基金會成立宗旨之一，就是希望可以實現「綠活台灣」的願景，綠活指的是綠色生活，目的是要友善地球，包含食衣住行育樂、交通、工業製程等都要對環境友善，都要思考到環保層面。

    游錫堃引用道德經「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」他說，人類如果不順應自然之道，違背天道，就會災殃不斷；有機農業這條路要走，應推動有機農業綠色生活，讓地球永續長存。

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