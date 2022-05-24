加味菸禁令待協商，菸防法初審47條僅11條過關。（記者邱芷柔攝）

2022/05/24 12:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內販售的「加味菸」以薄荷口味為最大宗，也就是俗稱的「涼菸」，根據國健署調查，國內每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，因此「菸害防制法」修正草案中就對加味菸祭出禁令，不過朝野立委意見分歧，立法院衛環委員會昨天雖完成「菸害防制法」修正草案初審，但47條中僅有11條通過，包含禁止加味菸在內有多項關鍵條文未達共識，仍待黨團協商。

此次菸防法是15年來最大幅度修正，其中禁止加味菸提案就有9個版本。政院版採全面禁止花香、果香、巧克力、薄荷等加味菸品，避免加味菸成為青少年吸菸的敲門磚。有提案認為應將薄荷口味自禁令中移除，也有另一版本是除了政院版所列口味外，進一步禁止茶香、焦糖等口味。

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對於加味菸禁令朝野仍無共識，民進黨立委吳玉琴認為一旦禁止加味菸，迎來的會是大量的香菸沾粉產品以滿足吸菸者，衛福部應進一步評估。國民黨立委林為洲指出，美國、加拿大皆是禁止加味菸但仍開放薄荷口味的涼菸，衛福部可再評估使用者經驗。

對於衛福部次長石崇良提出妥協的漸進式禁止版本，將「薄荷」口味移除，未來社會上討論有必要再進一步公告禁止，民進黨蔡易餘對此表示反對，認為「怎麼可以只准賣青箭口香糖，黃箭口香糖就不可以？」要求保留條文。

根據菸酒通路業者調查，國內加味菸市佔率約1成，停售加味菸除衝擊業者，政府可能也要面臨稅損。不過，身為全世界最大涼菸製造商與輸出國的美國，上個月28日提案將於全美各州一律禁止販售薄荷口味菸品，5月4日起啟動公眾徵詢。是否牽動黨團協商值得持續關注。

菸防法草案昨天完成逐條審查，47條中僅有11條通過，包括禁止加味菸、無菸校園配套、是否納管加熱菸及其載具、警示圖文比例等均未獲得共識，原本一度達成共識的禁菸年齡提高至20歲，也因爲罰則連動暫予保留。

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