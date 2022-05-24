周玉蔻狂跳針問柯文哲怎不吃藥 陳智菡反酸：該吃的是妳

柯文哲確診後，引發北市府發言人陳智菡（右）與周玉蔻之間的口水戰。（資料照）

2022/05/24 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻質疑柯文哲怎麼不吃藥，在政論節目上瘋狂飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」引發台北市府發言人陳智菡不滿，她在臉書上打臉，中央目前還沒有放寬給予Poxlovid的給藥標準，反酸周玉蔻不要那麼激動，「因為，該吃藥的⋯⋯是妳。」

周玉蔻昨（23日）在臉書PO文質疑，柯文哲確診為什麼不立刻吃Paxlovid？柯文哲不是説不吃會死很多人嗎？自己確診為什麼不馬上吃，小心喔，之後也在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」問柯文哲為什麼不吃藥，為什麼不直播，讓大家看看偉大專業的表現。

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對此，陳智菡昨就透過臉書反擊，稱《放言》要帶風向了，「果然側翼總是不會讓人失望」，陳智菡表示她已經非常仔細地向《放言》記者解釋了三次，柯文哲市長從來沒有說過快篩陽就要立刻給予抗病毒藥物，他是說現在PCR確診再到法傳通報速度太慢，如果快篩陽、且已經出現症狀，經過視訊診療醫生評估有需要，就應該儘速投藥，免得在等待PCR的過程中，延誤了黃金救治時間。

陳智菡嘆，不過最後還是被掐頭去尾變這種標題，批評周玉蔻先射箭再畫靶，想盡辦法從你說的話裡面挖兩句來曲解做文章，毫不關心正確的用藥資訊或降低死亡率，只想護航執政黨、放話帶風向而已。

今陳智菡再次於臉書反擊：「就說了，中央目前還沒有放寬給予Poxlovid的給藥標準，指揮中心記者會都沒有在看嗎？政策都搞不清楚怎麼評論啦！」她重申，柯文哲3項主張是：「為避免等待PCR過程中，延誤黃金治療時間，中央應儘速放寬快篩陽視同確診，經醫生評估後儘速給藥，而不只限定發放予65歲以上長者或特定族群」、「抗病毒藥物不是想吃就吃，一定要經過醫生評估」、「指揮中心已經也接受柯的意見準備放寬，但目前就是還沒放寬。」

陳智菡開嗆，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，節目上狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」你開直播吧！你為什麼不敢吃poxlovid？「你給我一個答案！」不要那麼激動，答案來了，因為，該吃藥的，是妳。

陳智菡在臉書上打臉周玉蔻，中央目前還沒有放寬給予Poxlovid的給藥標準，反酸周玉蔻不要那麼激動，「因為，該吃藥的⋯⋯是妳。」（圖擷自陳智菡臉書）

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