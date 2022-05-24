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    感人！為了趕搭船跳島隔日送老榮民出殯 東引鄉代會清晨5點開會

    為了表達對畢生奉獻給東引鄉的老榮民鄭龍飛敬意，東引鄉代會代表們為了趕搭昨天（23日）清晨7點的船到南竿鄉，參加今天的告別式，昨天凌晨5時召開定期會，讓人感動東引人的情義深濃。（圖為連江縣政府提供）

    為了表達對畢生奉獻給東引鄉的老榮民鄭龍飛敬意，東引鄉代會代表們為了趕搭昨天（23日）清晨7點的船到南竿鄉，參加今天的告別式，昨天凌晨5時召開定期會，讓人感動東引人的情義深濃。（圖為連江縣政府提供）

    2022/05/24 12:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕世居東引鄉的96歲老榮民鄭龍飛今天（24日）在馬祖南竿鄉舉行告別式，為了向畢生奉獻給東引的鄭龍飛表達敬意，東引鄉代會代表們為了趕搭昨天（23日）清晨7點的船到南竿鄉參加今日的告別式，昨日凌晨5時召開定期會，讓人感動東引人的情義深濃。

    東引鄉民代表會主席王維德表示，96歲老榮民鄭龍飛軍旅生涯都在東引服務，曾擔任東引反共救國軍中校隊長，退伍後仍居住東引鄉，鄭龍飛生前也是連江縣年紀最長的榮民，東引鄉親都暱稱他「隊長」，待人非常親切，與當地鄉親互動良好。由於鄭老先生在東引鄉並無親人，東引鄉親也把他視為家人般照顧。

    鄭龍飛日前病逝，今天（24日）上午8時在南竿成功山殯儀館舉行告別式，為了表達東引鄉親對鄭老先生的敬意，東引鄉代會主席王維德及全體代表鄉代會決定提前一天（23日）配合7點的船班，搭船到南竿參加告別式。

    王維德表示，由於本週適逢東引鄉民代表會召開第11屆第7次代表會，昨天（23日）是本週議程排定的最後一天，全體代表決定凌晨5時召開會議，以配合航班搭船到南竿參加告別式，溫馨敬送鄭老先生最後一程。

    東引鄉長林德建表示，原本鄉代會與鄉公所研議，將昨天會議延後或改在南竿鄉舉行，經過查閱地方制度法相關規定，定期會時間及地點依法均不得變更，鄉公所與代表會討論後決定（23日）凌晨5點召開會議，定期會後，5位鄉代表立即搭乘船班到南竿，參加今天上午的告別式。

    全國各鄉鎮市民代表會通常都在上班期間召開定期會，東引鄉代會凌晨5點開會，應該創下最早召開紀錄。

    有位世居東引的96歲老榮民鄭龍飛今天（24日）在馬祖南竿鄉舉行告別式；東引鄉代會昨天（23日）清晨5點召開定期會，結束後趕搭7點的船跳島到南竿鄉，參加今天早上鄭龍飛的告別式。（圖為連江縣政府提供）

    有位世居東引的96歲老榮民鄭龍飛今天（24日）在馬祖南竿鄉舉行告別式；東引鄉代會昨天（23日）清晨5點召開定期會，結束後趕搭7點的船跳島到南竿鄉，參加今天早上鄭龍飛的告別式。（圖為連江縣政府提供）

    有位世居東引的96歲老榮民鄭龍飛今天（24日）在馬祖南竿鄉舉行告別式；東引鄉代會昨天（23日）清晨5點召開定期會，結束後趕搭7點的船跳島到南竿鄉，參加今天早上鄭龍飛的告別式。（圖為連江縣政府提供）

    有位世居東引的96歲老榮民鄭龍飛今天（24日）在馬祖南竿鄉舉行告別式；東引鄉代會昨天（23日）清晨5點召開定期會，結束後趕搭7點的船跳島到南竿鄉，參加今天早上鄭龍飛的告別式。（圖為連江縣政府提供）

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