批評台美關係 民眾黨立委：不能把監督外交打成看衰台灣

民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會。（邱臣遠辦公室提供）

2022/05/24 11:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕正在日本訪問的美國總統拜登，23日傍晚宣布啟動IPEF設立協商，民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會，邱臣遠指出，台灣的外交困境是事實，人民也都能理解，但政府不能只有大內宣，更不能把監督外交工作的人打成看衰台灣。

邱臣遠指出，IPEF未納入台灣的消息令國人感到錯愕，與蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存在落差，大內宣的泡泡被戳破，外交部長吳釗燮在立法院稱「理論上台灣會在裡面」，外交國防委員會立委拜會AIT時，也向美方表達納入台灣的期待，最後仍是落空。

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邱臣遠也說，台灣在全球半導體產業具有相當的優勢，與IPEF關注供應鏈韌性的核心內容一致，不應被排除在外。此刻雖然一時未能加入，不免讓人感到失望，但仍期待政府有具體作為，讓台灣能夠納入第二輪名單或有其他務實參與IPEF的方式，甚至是促成台美雙邊貿易協定的談判。

蔡壁如表示，萊豬公投才剛通過不到6個月，政府一直告訴人民為了加入CPTPP，台灣必須要開放萊豬。但到今天，台灣還是沒有加入CPTPP，連剛成立的IPEF也被宣告首輪排除在外。萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國有因此就幫台灣「排解困難」、「作保到底」嗎？政府應該好好澄清台美關係的「真相」。

蔡壁如說，萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國有因此就幫台灣「排解困難」、「作保到底」嗎？台灣人民付出納稅錢和健康，聽憑民進黨政府的「大內宣」，認為「抗中保台」的安全符就是美國，一切以美國為依歸，如今真心換絕情？政府應該好好澄清台美關係的「真相」。

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