為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批評台美關係 民眾黨立委：不能把監督外交打成看衰台灣

    民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會。（邱臣遠辦公室提供）

    民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會。（邱臣遠辦公室提供）

    2022/05/24 11:58

    〔記者鍾麗華／台北報導〕正在日本訪問的美國總統拜登，23日傍晚宣布啟動IPEF設立協商，民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如今天召開「印太經濟架構IPEF未納入台灣、台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會，邱臣遠指出，台灣的外交困境是事實，人民也都能理解，但政府不能只有大內宣，更不能把監督外交工作的人打成看衰台灣。

    邱臣遠指出，IPEF未納入台灣的消息令國人感到錯愕，與蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存在落差，大內宣的泡泡被戳破，外交部長吳釗燮在立法院稱「理論上台灣會在裡面」，外交國防委員會立委拜會AIT時，也向美方表達納入台灣的期待，最後仍是落空。

    邱臣遠也說，台灣在全球半導體產業具有相當的優勢，與IPEF關注供應鏈韌性的核心內容一致，不應被排除在外。此刻雖然一時未能加入，不免讓人感到失望，但仍期待政府有具體作為，讓台灣能夠納入第二輪名單或有其他務實參與IPEF的方式，甚至是促成台美雙邊貿易協定的談判。

    蔡壁如表示，萊豬公投才剛通過不到6個月，政府一直告訴人民為了加入CPTPP，台灣必須要開放萊豬。但到今天，台灣還是沒有加入CPTPP，連剛成立的IPEF也被宣告首輪排除在外。萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國有因此就幫台灣「排解困難」、「作保到底」嗎？政府應該好好澄清台美關係的「真相」。

    蔡壁如說，萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國有因此就幫台灣「排解困難」、「作保到底」嗎？台灣人民付出納稅錢和健康，聽憑民進黨政府的「大內宣」，認為「抗中保台」的安全符就是美國，一切以美國為依歸，如今真心換絕情？政府應該好好澄清台美關係的「真相」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣沒入印太經濟架構 謝金河列兩原因：思考未來經濟布局
    2022/05/24 07:47

    台灣沒入印太經濟架構 謝金河列兩原因：思考未來經濟布局
    拜登啟動IPEF設立協商 首輪13國參與
    2022/05/24 05:30

    拜登啟動IPEF設立協商 首輪13國參與

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    沒入印太經濟架構首輪也能霸屏 「台灣」搶佔外媒版面
    2022/05/23 19:19

    沒入印太經濟架構首輪也能霸屏 「台灣」搶佔外媒版面
    國安人士：台美經貿合作 可望短期內具體會商
    2022/05/23 06:29

    國安人士：台美經貿合作 可望短期內具體會商
    與戴琪會談 鄧振中：增進台美經貿
    2022/05/22 05:30

    與戴琪會談 鄧振中：增進台美經貿
    NHK：拜登訪日 對台傳達力挺訊息
    2022/05/22 05:30

    NHK：拜登訪日 對台傳達力挺訊息
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播