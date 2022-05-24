市議員轟沒建設只會坐等中央補助 盧秀燕回：向中央爭取經費推動

市議員陳清龍批市府對水岸花都計劃落後（記者蘇金鳳攝）

2022/05/24 11:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳清龍針對豐原區建設落後於市區提出批評，他所提出豐原水岸花都建設，盧秀燕就任都快4年，除了豐原轉運中心6月啟用，很多都沒有進度，尤其是葫蘆圳二期掀蓋遙遙無期，盧秀燕只會說要等中央補助，他要求盧秀燕明確表態，不要遮遮掩掩。

市長盧秀燕強調，葫蘆圳掀蓋第2期預算市府正在向中央爭取中，第二期工程預算需要約 3至4億元，中央防疫預算高達8千多億元，但是市府一年的總預算只有２千多億元，每一位議員都要求把經費給自己的選區，市府「巧婦難為無米之炊」，她一定會做，經去年工作坊討論，已納入台中市水環境改善空間發展藍圖規劃，並將第二期計畫提報在申請相關建設補助的首位，向中央爭取經費早日推動。

請繼續往下閱讀...

市議員陳清龍今天在市政總質詢提出他提出多年建設豐原的水岸花都計劃，分別就是一個豐原轉運中心，葫蘆墩及中正２個公園，還有軟埤仔溪、葫蘆圳及旱溪３個水圳

他表示，豐原轉運中心已將6月啟用，將可結合300汽車及800個機車停車格，還有台灣好行，是水岸花都的配套，但是他提出的2個公園及3條水圳溝的發展卻緩慢。

陳清龍痛批，葫蘆墩公園的花博竹跡館4年都閒置， 都未有改善工程，要全部拆或者是改建都未有任何計劃，任由竹跡館風吹雨打。

陳清龍強調，他最重視葫蘆圳2期掀蓋計畫，至今遙遙無期，他希望市長盧秀燕不要再說跟中央爭取預算，因為1期就是市府的預算，為何不能用台中市的預算，為何要等中央給，他堅持一定要掀蓋，對的事就要做。

盧秀燕表示，她很感謝陳清龍跟前市長林佳龍將一期掀蓋，但是地方總預算有限，中央能夠為何不爭取，而且中央一定會給，請市議員等中央補助下來，市府就會展開相工程。

陳清龍說葫蘆圳一期已掀蓋，二期卻遙遙無期，市府表示爭取中（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法