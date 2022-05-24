獲99張同意票 立院通過李鴻鈞出任監察院副院長

立法院24日上午舉行監察院副院長同意權行使的投票。（記者王藝菘攝）

2022/05/24 11:19

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今日行使監察院副院長李鴻鈞同意權，在立法院民進黨團決議一致支持、國民黨團開放投票下，李鴻鈞獲得99張同意票，獲國會通過擔任監察院副院長。

第六屆監察委員目前共27人，總統蔡英文前年提名時，提出監察院第六屆院長、副院長及監察委員的提名名單中，原本準備提名國民黨籍的前台東縣長、現為國民黨秘書長的黃健庭為副院長，但在藍營內部引發相當反彈，國民黨並祭出停權處分，黃健庭隨後宣布退出提名，監察院副院長一職懸缺至今；蔡總統9日提名時任親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第六屆監察委員並為副院長。

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立法院院會今天上午行使監察院副院長人事同意權，在民進黨團一致支持、國民黨團開放投票下，投票過程大致平順，時力黨團總召邱顯智則是在投票前表示，黨團將會投下不同意票。

立法院副院長蔡其昌於11時許宣布投票結果，領票立委102人、未領票立委11人；同意票99張，不同意票2張、無效票1張，同意李鴻鈞為第六屆監察委員，並為副院長。

李鴻鈞現年62歲，新北泰山人，日本大學結構工程學博士，為親民黨秘書長；曾任立院第五屆至第九屆立委，具備建築工程專業，擁有立法實務經驗，中央問政歷練豐富，亦熟悉政府部門運作，曾任立法院「台日交流聯誼會」會長，對促進我國與日本之國會外交多所貢獻。

立法院24日上午舉行監察院副院長同意權行使的投票。（記者王藝菘攝）

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