觀旅業者促紓困補助 說明開國門條件

疫情仍處高峰，國民黨與觀光旅遊業者呼籲政府提供紓困，並說明開放國門的條件，讓業者提前做準備。（記者林良昇攝）

2022/05/24 10:51

〔記者林良昇／台北報導〕本波疫情在高原期，民眾自主防疫，減少出門，衝擊觀光、餐飲業者，國民黨今與觀光、餐飲業者共同呼籲，政府重啟紓困，並展延紓困貸款，也希望政府明確說明開放國門的條件，讓觀光業者能充分規劃。

國民黨今與觀光、餐飲業者共同召開記者會，國民黨文傳會主委王育敏表示，國內的觀光、餐飲業者在這波疫情受傷慘重，在每天感染人數處在高峰下，雖然政府並沒有升級防疫，但民眾自主升級，哪裡都不敢去，餐廳用餐人數減少，餐飲業者的生意一落千丈，受傷慘重，但政府動作慢半拍。

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王育敏認為，這波疫情對觀光餐飲的衝擊比去年嚴重，但政府的紓困補助卻不見，目前只有經濟部鼓勵餐飲業者行銷，但預算都已經用完，難道要業者喝西北風嗎？經濟部、交通部應該提出有感的紓困方案。

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，民眾自主升三級警戒，讓台北市捷運運量掉一半，民眾減少活動，餐飲旅遊業首當其衝，政府卻幾乎沒有提出紓困方案。

佳品旅行社副總經理李道珩說，這波疫情政府還是採取國外管制，旅遊業無法承接國外旅遊，加上今年4月開始疫情嚴重後，旅遊業承接的團體，取消或延期的狀況有5成以上，造成不小損失，希望這波疫情能盡快平息。

李道珩也指出，鄰近的日本、韓國、泰國紛紛解除國境管制下，政府應儘快研擬台灣何時能解除國外旅遊的管制，至少讓旅遊業者知道什麼時候可以開放，做好準備工作，迎接旅遊業的春天。

國民黨要求，今年政府的紓困力道絕對不能亞於去年的「紓困4.0」，針對相關業者的三金「租金、稅金、薪金」等營運需求進行紓困補貼。

國民黨呼籲，政府落實紓困「從優、從寬、從速」原則，協助業者渡難關，並提供員工薪資補貼，以紓解無薪假或裁員壓力，並全面提供如租金、水電費、勞健保、稅捐等營運補助，協助展延紓困貸款，提供優惠利率，最後明確說明開放國門的條件，讓觀光業者能充分規劃。

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