立院行使監院副院長同意權 時力黨團投「反對」

時代力量立法院黨團立委邱顯智（左）、陳椒華（右）說明對監察院副院長被提名人及NCC被提名委員投票一事。（記者王藝菘攝）

2022/05/24 09:59

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院院會今日行使監察院副院長李鴻鈞同意權，立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，時力黨團會一致投下「反對」票，因為李鴻鈞在提名審查時，對於台灣爭議的人權議題都表達「只要社會沒有共識，我都不能夠表態」的態度，令人非常失望，躲在社會共識的託辭下，作為潛在的副院長和監委，黨團認為李無法擔當為起為弱勢者伸張的責任。

立院時力黨團今天上午在立法院議場前，說明對監察院副院長被提名人及NCC被提名委員投票一事。針對李鴻鈞的被提名案，邱顯智說，時力黨團會一致投下反對票，主要理由是在於進行提名審查時，有問李鴻鈞有關各項台灣爭議人權議題看法，包含廢除死刑、同婚收養、墮胎配偶同意、廢除區段徵收、公務員組工會等，李鴻鈞的一貫立場就是社會要有共識。

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然而，邱顯智說，進一步追問李自己的立場，作為潛在的副院長跟監委，李說「只要社會沒有共識，我都不能夠表態」，令人非常失望，躲在社會共識的託辭下，對這些爭議議題，是否為了這些弱者，被國家壓制的少數人伸張他的權力，甚至李鴻鈞在立法院2019年審查同婚專法時，是投下投對票，這也令人失望。

邱顯智書，從中看的出來，李對於台灣爭議的人權議題，似乎認為說根本不是問題，所以時力黨團也不認為李鴻鈞對於人權議題，能夠擔當起為弱勢者伸張的責任。

針對立法院今天下午將行使國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹的同意權，邱顯智說，因為鏡電視案件 審查過程充滿瑕疵，時力黨團在審查時，就教3位被提名人，其中被提名人、現任通傳會主任秘書陳崇樹是從頭到尾都參與NCC審查鏡電視許可以及其他重大案件，但他的回答也是非常保守，也不承諾會照會議規範進行。

因此，邱顯智說，時力黨團在陳崇樹的同意權部分，會投反對票，王正嘉、王怡惠回答時力黨團所出的問卷，回答結果雖然不是百分之百的滿意，但黨團會投贊成票。

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