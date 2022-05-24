台灣基進具醫護背景幹部與參選人籲 正視護理過勞、守住護病比

醫師吳欣岱（左一）指出，醫療人員權益的直接照顧，應從縣市政府設立專屬窗口實踐。（資料照）

2022/05/24 10:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對近期防疫第一線醫護勞動權益屢遭詬病，護病比極不合理，台灣基進醫護背景的幹部、參選人今天聲明，提到「當護理師比病人還累，共存之前醫護已快被清零？」拋出兩大訴求：第一是正視護理過勞，死守護病比，病人安全不妥協；第二是醫療人員權益直接照顧，縣市政府設立專屬窗口。

台灣基進高雄市議員參選人楊佩樺護理師表示，護病比意即一位護理師平均照護患者的人數。國際共識最佳護病比為1:6。根據研究顯示，當護病比超過1:6之後，護理師每多照顧一位患者，跌倒、管路滑脫等併發症都可能增加，死亡率更是會增加到7%。

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她說，台灣在眾所皆知的醫療人力緊繃下，護病比一直都高於國際標準，1:9、1:15都有。因應疫情政策，各種隔離措施、行政工作、擔心染疫的壓力，護理人員的負擔只會比平時更重，台灣基進上週就已針對目前醫療勞動問題提出呼籲，無奈「確診者照顧確診者」、「前線崩潰」等狀況仍然發生。

另位高雄市議員參選人劉航遠護理師強調，請政府正視護理過勞現象，死守護病比，病人安全不妥協！堅持護病比不只是為了護理師，而是為了病人安全，此點不容妥協。目前針對特殊狀況病房的護病比，如專責1:5、洗腎患者1:4皆其來有自，因為此類患者所需照護內容，本就繁瑣需要更多心力，若僅因爲醫療量能緊繃就地開放，不僅讓護理人員背負更多醫療糾紛，也可能造成護理人員過度勞累，導致健康出現狀況。

全國醫師醫療產業工會理事長、台灣基進性別發展部主任吳欣岱醫師指出，醫療人員權益的直接照顧，應從縣市政府設立專屬窗口實踐。過去2年的職災申請統計，理應佔大多數的醫療人員，去年2021全年度竟不到100人！今年確診人數飆升，前幾個月的申請人數仍屈指可數，證明大多數染疫的醫療人員，不是接受醫院的安排，自假不給薪在家休養，就是更辛苦地回到職場，確診者照顧確診者。

吳欣岱說，據全國醫師醫療產業工會了解，大多不願意申請職災等保障的醫療人員，多是因為怕被醫院知道，或申請手續繁雜。事實上職災可以完全不通過所在醫院的主管單位去申請，而申請手續的問題，希望各種津貼、獎金、補助，各縣市政府能夠直接設立醫療人員專屬窗口，讓工會、基層醫療人員能夠直接反映問題，把精力都放在工作上。

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