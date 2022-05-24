張祖詒控蔣介石正面文件遭棄 國史館人員貼檔案網址反駁

兩蔣時代曾任總統府副秘書長的張祖詒。（資料照）

2022/05/24 09:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕有媒體報導兩蔣時代曾任總統府副秘書長的張祖詒，指控現今的國史館未完整保管當年「大溪檔案」，把「有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎」，要求完整公開。對此，國史館長陳儀深已於上週駁斥，這是「完全脫離現實」的想法。有國史館人員更直接貼出檔案的網路連結，強調文件已「全都在網路公開」，他並向張老先生喊話說：「我相信您彈指間就可召喚當年的記憶」。

針對「大溪檔案」，高齡104歲的張祖詒認為，現今執政者可能認為，一旦將蔣中正的那些溫情文件，公開閱覽，那麼很久以來他們誣指蔣中正為「二二八」事件「元凶」，豈非自己打臉。因之想要從「大溪檔案」中將有關蔣中正對台胞溫情的檔案文件悉數除去。多年來有關方面已經動了許多手腳，目的只有一個，把有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎，改編到其他出版品，使得蔣的溫情文件，不再在「大溪檔案」內出現。張還說，「大溪檔案」遮蔽之卷宗也不復初建時的完整。等於遭到一次文化浩劫。

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張祖詒上週投書媒體，即遭陳儀深駁斥，表示以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是完全脫離現實的想法。相反地，我們和促轉會一樣還在努力向國安單位、向調查局爭取更多開放、減少遮蔽。但今日仍有媒體繼續引用張祖詒的說法批評國史館沒有保管好檔案。

針對指控，還有國史館人員直接貼出檔案的網路連結駁斥張祖詒等的說法，國史館人員並向張老先生喊話說：「張先生，您看過的大溪檔案中的二二八文件，都在這裡啊」。您說的蔣介石「溫情文件」，全都在網路公開。「我相信您彈指間就可召喚當年的記憶」。並強調二二八檔案沒有張先生所指控的割裂、粉碎、浩劫，也沒有公開就打臉的問題，只有以原貌面向世界。

國史館人員也說，現在的台灣，已經不是您擔任「總統府前副秘書長」時代那個樣子了，也不曾想過用您想像的指控方式整理檔案，也不似當年，得有手諭條子、合作關係，才能先睹為快。

國史館人員更鄭重向張老先生說：「記憶可以自珍，想像可以自我滿足，但不能誤導社會」。

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