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    面對中共可能武力犯台 民調：49.5％不認為政府有做好準備

    蔡英文總統。（資料照）

    蔡英文總統。（資料照）

    2022/05/24 08:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日發布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六週年」」5月民調報告。根據民調結果，面對中共可能武力犯台，在20歲以上台灣人中，有49.5%不認為蔡政府已做好充分準備，32.8持相反看法。

    民調顯示，面對中共可能武力犯台，蔡政府是否已經做好充分準備（軍事的與非軍事的）？7.1%認為非常充分，25.7%還算充分，30.6%不太充分，18.9%一點也不充分，17.6%沒意見、不知道或拒答。台灣民意基金會分析，這透露出絕大多數台灣人擔心蔡政府在面對中共可能武力犯台時還沒做好準備。

    在蔡英文總統聲望方面，46.2%贊同蔡總統處理國家大事的方式，39.5%不贊同，贊同者比不贊同者多6.7個百分點；處理兩岸關係的表現，近5成滿意、3成9不滿意，僅2成的人強烈不滿。

    台灣民意基金會指出，顯示近半數台灣人支持蔡總統這兩年來兩岸關係的處理，不接受國共所謂的「九二共識」，堅持維持現狀。

    蔡總統在對外關係表現方面，5成7滿意、3成4不滿意；國防表現上，5成1滿意、3成5不滿意，有過半數台灣人對蔡總統加強國防的政策及相關作為持肯定態度；至於拚經濟表現，4成7滿意、4成5不滿意。

    在司法改革方面，3成7滿意蔡總統的司法改革，4成4不滿意。台灣民意基金會分析，值得注意的是，只有5%的人非常滿意蔡總統的司法改革，有超過18%的人強烈不滿。

    本次民調訪問期間為5月16、17日，以全國為範圍的20歲以上成年人，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.99%，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

    台灣民意基金會今日發布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六週年」」5月民調報告。根據民調結果，面對中共可能武力犯台，在20歲以上台灣人中，有49.5%不認為蔡政府已做好充分準備，32.8持相反看法。（台灣民意基金會提供）

    台灣民意基金會今日發布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六週年」」5月民調報告。根據民調結果，面對中共可能武力犯台，在20歲以上台灣人中，有49.5%不認為蔡政府已做好充分準備，32.8持相反看法。（台灣民意基金會提供）

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