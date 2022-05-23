拜登東京記者會談對台灣安全承諾問答全文

2022/05/23 22:58

〔中央社〕美國總統拜登今天在東京表示，美國對保衛台灣的安全有所承諾，如果中國對台動武，美國將軍事介入。他並把中國侵略台灣跟俄軍入侵烏克蘭相提並論，但指出美國對台灣承擔更大的責任。

拜登是在記者會上被問到是否願動用軍力保衛台灣時，做出這番對台灣安全的明確表態。

以下是問答全文：

拜登：我們對台灣的政策完全沒有改變。我們依然決心支持台海和平與穩定，確保現狀不會遭到片面改變。維持對俄國的制裁，不僅關係到烏克蘭，…如果（因為侵略烏克蘭而對俄國採取的）制裁不持續下去，那對於中國一旦企圖以武力攻打台灣要付的代價，會傳達怎樣的信號？

他們（指中國）此刻已經在冒險，（軍機）飛得這麼靠近（台灣），還有各項的演練。但我們做了承諾，我們支持一個中國政策，也說明了我們過去所做的一切，但那不表示中國有能力，抱歉，有管轄權，可以去用武力接管台灣。因此我們與日本及其他國家堅定地站在一起，不讓它發生，我預期它不會發生，不會被嘗試。我預期有很大一部分是要看全世界多強力表明，那樣的行動會帶來世界其他國家長期的不認可。

記者：很快追問一下，你不願捲入烏克蘭的衝突，那有明顯的原因。（但）如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？

拜登：是的。

記者：你願意？

拜登：（點頭）那是我們做的承諾。那是我們做的承諾。我們不是…，情況是這樣的，我們同意一個中國政策，我們接受它，還有從那而來的所有相關協定，但它（指台灣）可能被以武力攻占的概念，會使整個區域陷入動盪，像另一件類似烏克蘭（遭到入侵）的行動，而且那會是更加重大的負擔。

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