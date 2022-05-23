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    美國總統拜登與相關人士 對台政策發言總整理

    美國總統拜登訪問日本。（路透）

    美國總統拜登訪問日本。（路透）

    2022/05/23 23:25

    〔中央社〕美國總統拜登今天表示，若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

    路透社報導，儘管法律要求美國提供台灣自衛手段，但是美國長期以來奉行「戰略模糊」政策（strategic ambiguity），不願明講若中國發動攻擊，美國是否願意軍事介入保衛台灣。

    以下是美國總統拜登與其他相關人士，就美國對台政策的發言：

    ●2021年5月4日：白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）表示，他反對美國就是否願捍衛台灣對抗中國攻擊發表明確立場，稱「戰略清晰」（strategic clarity）會帶來「重大不利要素」。

    ●2021年8月19日：當時阿富汗政府垮台，中國官媒趁機操作美國不可靠。拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）獨家專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，拜登表示，中國不這麼說才奇怪。

    他說，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異。

    拜登強調，美國一向信守承諾。他說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

    美方官員後來說，美國對台政策並未改變，分析家則說，拜登似乎是口誤了。

    ●2021年10月21日：拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」（Yes, we have a commitment to do that.）

    白宮發言人隨後說，拜登並非宣布美國對台政策將要改變。「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱拜登的發言是「失言」（gaffe），並表示美國承諾捍衛台灣「顯然並非事實」。

    ●2021年10月27日：拜登在東亞高峰會（East Asia Summit）上，批評中國在台灣海峽採取脅迫行動，威脅區域和平與穩定，並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

    ●2021年11月3日：美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）敦促拜登政府，對他所謂美國保衛台灣免受中國攻擊的義務不要態度那麼模糊。

    ●2021年11月10日：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，若中國動武改變台灣現狀，美國及其盟邦將採取「行動」。他沒有說明是什麼樣的行動。

    ●2022年1月28日：中國駐美大使秦剛接受美國廣播專訪時說，台灣若在美國慫恿之下，繼續朝獨立之路邁進，可能使美國和中國發生軍事衝突。

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