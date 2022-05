美國總統拜登與相關人士 對台政策發言總整理

美國總統拜登訪問日本。(路透)

〔中央社〕美國總統拜登今天表示,若中國武力侵略,美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示,對台政策沒有改變。

路透社報導,儘管法律要求美國提供台灣自衛手段,但是美國長期以來奉行「戰略模糊」政策(strategic ambiguity),不願明講若中國發動攻擊,美國是否願意軍事介入保衛台灣。

以下是美國總統拜登與其他相關人士,就美國對台政策的發言:

●2021年5月4日:白宮印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)表示,他反對美國就是否願捍衛台灣對抗中國攻擊發表明確立場,稱「戰略清晰」(strategic clarity)會帶來「重大不利要素」。

●2021年8月19日:當時阿富汗政府垮台,中國官媒趁機操作美國不可靠。拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)獨家專訪,被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時,拜登表示,中國不這麼說才奇怪。

他說,但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織(NATO)有根本上的差異。

拜登強調,美國一向信守承諾。他說:「美國對(北約創立條約)第5條做出神聖承諾,若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動,美方會做出回應,對日本、南韓和台灣也一樣。這根本(與阿富汗)無法比較。」

美方官員後來說,美國對台政策並未改變,分析家則說,拜登似乎是口誤了。

●2021年10月21日:拜登參加美國有線電視新聞網(CNN)在巴爾的摩舉行的市民大會,被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時,給予肯定的答覆表示:「會,我們對此有承諾。」(Yes, we have a commitment to do that.)

白宮發言人隨後說,拜登並非宣布美國對台政策將要改變。「德國馬歇爾基金會」(GMF)亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)稱拜登的發言是「失言」(gaffe),並表示美國承諾捍衛台灣「顯然並非事實」。

●2021年10月27日:拜登在東亞高峰會(East Asia Summit)上,批評中國在台灣海峽採取脅迫行動,威脅區域和平與穩定,並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

●2021年11月3日:美國眾議院情報委員會(House Intelligence Committee)主席謝安達(Adam Schiff)敦促拜登政府,對他所謂美國保衛台灣免受中國攻擊的義務不要態度那麼模糊。

●2021年11月10日:美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,若中國動武改變台灣現狀,美國及其盟邦將採取「行動」。他沒有說明是什麼樣的行動。

●2022年1月28日:中國駐美大使秦剛接受美國廣播專訪時說,台灣若在美國慫恿之下,繼續朝獨立之路邁進,可能使美國和中國發生軍事衝突。

