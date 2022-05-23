為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首度參選獲中市最高票 民進黨5連霸議員子當選全國黨代表

    議員曾朝榮的兒子曾咨耀，首度參選全國黨代表即奪得全市最高票當選。（曾朝榮提供）

    議員曾朝榮的兒子曾咨耀，首度參選全國黨代表即奪得全市最高票當選。（曾朝榮提供）

    2022/05/23 22:27

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市黨職選舉結果揭曉，市議員曾朝榮的兒子曾咨耀，首度參選全國黨代表即奪得全市最高票當選，在33名候選中以476票人奪得第一，未來政治前途不可限量。至於未來是否讓曾咨耀步上自己從政之路，曾朝榮表示，要讓兒子先好好學習服務，如果能夠獲得鄉親認同，曾咨耀自己也有服務的熱忱，再討論。

    35歲的曾咨耀是民進黨北屯連任5屆市議曾朝榮的兒子，師大物理研究所畢業，現任曾朝榮服務處主任、台中市城鄉發展協會常務監事。曾咨耀表示，感謝黨員用選票來肯定他的努力與付出，也代表曾朝榮服務團隊長期努力奉獻獲得選民認同，他將繼續深耕基層，傾聽民意，更加落實各項服務工作，以回報鄉親的支持與栽培。

    曾諮耀常以名字閩南語諧音「真需要」自我介紹，他說，跟隨父親曾朝榮身邊學習為民服務工作，體認積極、主動關懷的服務模式，不但服務處需做好民眾的陳情工作，更要主動走入社區，發現問題、解決問題。

    民進黨台中市黨部第七屆主任委員、市黨員代表選舉和第二十屆全國黨員代表改選，符合投票資格者有2萬0760人，投票率 57.35%，主委登記為李天生同額競選，以 10558票，當選民主進步黨台中市黨部第七屆主任委員，全國黨代表應選27人、市黨員代表應選75+1（原住民）、有95＋1（原住民） 人。

    議員曾朝榮與兒子曾諮耀，父子倆一起服務區里。（記者蔡淑媛攝）

    議員曾朝榮與兒子曾諮耀，父子倆一起服務區里。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨南市黨部主委連任 公布44席全代、60席市代名單
    2022/05/23 21:10

    民進黨南市黨部主委連任 公布44席全代、60席市代名單
    派系廝殺好傷！民進黨宜蘭主委憂心 陳俊宇：年底選贏最重要
    2022/05/23 18:19

    派系廝殺好傷！民進黨宜蘭主委憂心 陳俊宇：年底選贏最重要

    江宏恩瘦到沒朋友 網驚：同一個人？
    南投綠營執評委開始領表登記 上演「老黨員反撲」戲碼
    2022/05/23 13:09

    南投綠營執評委開始領表登記 上演「老黨員反撲」戲碼
    民進黨各縣市主委選舉落幕 英系搶回台北 正國會守住宜蘭
    2022/05/22 23:36

    民進黨各縣市主委選舉落幕 英系搶回台北 正國會守住宜蘭
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播