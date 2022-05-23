首度參選獲中市最高票 民進黨5連霸議員子當選全國黨代表

議員曾朝榮的兒子曾咨耀，首度參選全國黨代表即奪得全市最高票當選。（曾朝榮提供）

2022/05/23 22:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市黨職選舉結果揭曉，市議員曾朝榮的兒子曾咨耀，首度參選全國黨代表即奪得全市最高票當選，在33名候選中以476票人奪得第一，未來政治前途不可限量。至於未來是否讓曾咨耀步上自己從政之路，曾朝榮表示，要讓兒子先好好學習服務，如果能夠獲得鄉親認同，曾咨耀自己也有服務的熱忱，再討論。

35歲的曾咨耀是民進黨北屯連任5屆市議曾朝榮的兒子，師大物理研究所畢業，現任曾朝榮服務處主任、台中市城鄉發展協會常務監事。曾咨耀表示，感謝黨員用選票來肯定他的努力與付出，也代表曾朝榮服務團隊長期努力奉獻獲得選民認同，他將繼續深耕基層，傾聽民意，更加落實各項服務工作，以回報鄉親的支持與栽培。

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曾諮耀常以名字閩南語諧音「真需要」自我介紹，他說，跟隨父親曾朝榮身邊學習為民服務工作，體認積極、主動關懷的服務模式，不但服務處需做好民眾的陳情工作，更要主動走入社區，發現問題、解決問題。

民進黨台中市黨部第七屆主任委員、市黨員代表選舉和第二十屆全國黨員代表改選，符合投票資格者有2萬0760人，投票率 57.35%，主委登記為李天生同額競選，以 10558票，當選民主進步黨台中市黨部第七屆主任委員，全國黨代表應選27人、市黨員代表應選75+1（原住民）、有95＋1（原住民） 人。

議員曾朝榮與兒子曾諮耀，父子倆一起服務區里。（記者蔡淑媛攝）

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