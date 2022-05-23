北市交通局「歧視機車族」風波 王世堅出手了

知名YouTuber「Cheap」昨PO影片砲轟台北市政府交通局，委託公關公司找他合作想宣導交通安全，但合作過程卻提及「機車禮讓大小客車」，讓他怒嗆「你是要宣導機車安全，然後通篇在檢討機車，哪招阿？」（圖擷自YouTube）

2022/05/23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕知名YouTuber「Cheap」日前PO影片，抨擊砲轟台北市政府交通局找他合作宣導交通安全，卻提及將「機車禮讓大小客車」置入影片，過程中諸多要求也被「Cheap」怒轟慣老闆、不尊重創作者。對此，台北市議員王世堅也在社群留言，表示已經開始研究相關問題。

「Cheap」是名歷史系Youtuber，影片內容是將多數人覺得枯燥的歷史，用有趣、平易近人的方式敘述，達到寓教於樂的效果。日前他貼出影片指出，今年4月底接到交通局尋求合作，希望拍攝宣導交通安全影片，但雙方合作才兩週就撕破臉，「Cheap」透露雖根據交通局的要求，將相關重點寫入文案，也依照頻道走向介紹了台灣的機車歷史，不料對方卻表示，與宣導無關內容太多，希望他將部分內容替換成北市機車肇事原因、交通事故受傷人數最高的車種是機車等，內容甚至提及「機車宣導：依規定禮讓大小客車」，讓他相當傻眼，PO影片怒轟。

請繼續往下閱讀...

北市府交通局21日也在FB粉專「臺北交通大家談」發文回應，強調「台灣的交通法規並沒有『機車禮讓大小客車』的規定」，他們委託公關公司宣傳時，絕對不會提供這樣錯誤的資訊，並表示宣傳溝通皆是由公關公司與「Cheap」聯繫，過程中交通局人員都未直接和其對話。

對此，王世堅也在「Cheap」的臉書粉專貼文留言，「感謝您！我們有注意到您的影片，辦公室已經著手開始研究您指出的所有相關問題，謝謝！」讓「Cheap」直呼，「感謝真男人世堅哥，要阿北（柯文哲）『苦。民。所。苦！』」

王世堅團隊也關注此議題，並承諾會納入6月9日質詢議題中。（圖取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法