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    立院初審刑法增「性私密影像」罪章 多數條文保留協商

    立法院司法及法制委員會今初審通過「刑法部分條文修正草案」，增訂「妨害性隱私及不實性影像罪」罪章。（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會今初審通過「刑法部分條文修正草案」，增訂「妨害性隱私及不實性影像罪」罪章。（記者謝君臨翻攝）

    2022/05/23 18:58

    〔記者謝君臨／台北報導〕為防堵「性私密影像」犯罪，立法院司法及法制委員會今（23）日初審通過「刑法部分條文修正草案」，增訂「妨害性隱私及不實性影像罪」罪章；不過，大多數條文均保留送協商處理。會議主席、民進黨立委黃世杰表示，由於本案是行政院提出的「聯防四法」之一，四法條文相互連動，必須一致性處理，再加上大部分條文因尚待溝通，因此都保留處理，會盡速完成修法。

    為建構數位（網路）性暴力聯防保護網，行政院院會於3月10日通過性暴力犯罪防制四法包裹修正案，同步增修「刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「性侵害犯罪防治法」與「兒童及少年性剝削防制條例」等四部重要法律的相關規定，透過專章保護、加重罪責、配套措施及強化保障等方向，進行同步研修。

    立院社會福利及衛生環境委員會、司法委員會日前已陸續初審通過性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例與犯保法，今再初審通過刑法修正草案。

    關於刑法的修法重點，行政院提案指出，包括增訂性影像的定義；增訂未經他人同意攝錄性影像的處罰；增訂違反本人意願而攝錄性影像的處罰；增訂未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽性影像的處罰；增訂製作、散布、交付、公然陳列或以他法供人觀覽不實性影像的處罰等。

    不過，今日討論時，由於朝野立委、政府官員對於性私密影像之定義、是否納入非屬性影像的Deepfake（深偽）範圍、保護法益是否包含名譽權等內容，均有不同意見。對此，黃世杰裁示相關條文保留送協商處理。

    黃世杰於會後受訪表示，行政院針對性私密影像、深偽部分提出聯防四法，刑法因為需要與司法院會銜，所以雖然四法在同一天行政院院會通過，但送進立院的時間較晚，在委員之間和相關單位之間的溝通比較倉促，但因四法條文之間相互連動，所以必須一致性處理。

    黃世杰說，今日審查刑法由於大部分條文仍尚待溝通，因此保留處理，希望後續在協商前，主管機關和提案委員之間能夠達成更多共識，保障國人關於性私密影像、隱私、名譽、網路上的權益，這非常重要，立法院會盡速完成修法。

    至於是否來得及在5月底前將四法全數三讀。黃世杰指出，這不只是刑法的問題，另外三部法案也有相當的條文保留待協商，程序上會有點趕，可能到下會期再進行後續程序。

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