議員財產申報應上網公告 立院初審通過

立法院司法及法制委員會今初審通過「公職人員財產申報法」修法，將直轄市議員、縣市議員納入上網公告財產申報人員之範圍。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/23 18:23

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（23）日初審通過「公職人員財產申報法」修法，將直轄市議員、縣市議員納入上網公告財產申報人員之範圍，未來議員需比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料；且該法修正後將於公布日施行，意即如能盡速完成三讀，將可適用年底地方選舉。

公職人員財產申報法第6條第2項原規定，總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣市長等人員的申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告。然而，現行條文並未納入直轄市議員、縣市議員，民眾只能親赴監察院查閱，且有諸多限制。

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鑑此，行政院與朝野立委共提出14個修正版本，立院司法委員會今併案審查。

行政院於立法說明指出，直轄市議員及縣市議員於議會開會時，有向各該首長或單位主管，就其主管業務質詢之權，且有議決直轄市、縣市預算的權限。又依相關規定，直轄市議員、縣市議員每月除得支給研究費、健檢費、保險費、為民服務費、春節慰勞金及出國考察費外，還可領取公費助理補助費等費用，其財產狀況應有主動公開揭露之必要，以使民眾有公開監督的管道。

本次修法於第6條增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應上網公告，及定明正副總統、五院院長、立委、議員等公職人員，申報資料應上網公告至其喪失原申報身分後1年；另，修正正副總統及縣市級以上公職候選人財產申報資料，應於審定候選人名單之日，予以審核彙整列冊，供人查閱。

此外，本次修法也明定正副總統、五院院長、立委、議員等公職候選人的申報資料，應於審定候選人名單之日上網公告一年。

立院時代力量黨團總召邱顯智今表示，依據行政院版本，本次法案會在公布日立即實施。意即若修法通過，可適用年底地方選舉，希望能在5月底會期結束以前三讀通過，一起讓陽光照進地方選舉。

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